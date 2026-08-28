Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, negó estar incluido en una investigación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de la publicación de un reportaje de N+.

A través de un video, Américo Villarreal rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que carecen de pruebas que los sustenten.

“Quiero referirme de manera clara y directa al reportaje difundido por N+, en el que nuevamente se pretende involucrar mi nombre en señalamientos que rechazo de manera categórica por ser falsos y carecer de pruebas que lo sustenten” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

En respuesta al reportaje, el gobernador de Tamaulipas aseguró que es falsa la presunta investigación en su contra y también rechazó un testimonio que lo señala de haber recibido dinero del crimen organizado durante las campañas electorales de 2021.

¿Qué dice el reportaje de Américo Villarreal sobre presunto financiamiento del crimen organizado?

El reportaje de N+ señala que distintas agencias de Estados Unidos habrían abierto expedientes relacionados con Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal Anaya por presuntos delitos como:

Lavado de dinero.

Presunto financiamiento de cárteles mexicanos durante las campañas electorales de 2021 y 2022.

De acuerdo con la publicación, la investigación habría involucrado a las siguientes agencias estadounidenses:

Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

Según el reportaje, las investigaciones se encuentran en fiscalías federales de Estados Unidos y los agentes habrían comenzado a integrar expedientes con testimonios y grabaciones de audio y video de presuntos operadores financieros y electorales de Morena.

El reportaje también señala que en uno de los expedientes aparece el testimonio de una operadora electoral y fundadora de Morena identificada como Jocelyn Hernández Jiménez.

De acuerdo con el testimonio, Hernández Jiménez aseguró que trabajó bajo las órdenes de Américo Villarreal durante el proceso electoral en Sinaloa y lo señaló de presuntamente recibir recursos del crimen organizado.

“Ignacio Mier me invita, pero para ayudar a Rocha Moya, que es el actual gobernador, pero el partido, me dicen, en Sinaloa te vas a tener que coordinar o va a ser tu jefe Américo Villarreal. Entonces me quedo con él, bajo el encargo, él era mi jefe directo, recibe dinero del cártel, llegaban con maletas llenas de dinero a la casa de campaña y se las entregó literal a Rocha” Jocelyn Hernández Jiménez, según N+

Además, según el testimonio citado por N+, entre los presuntos financiadores de campaña se mencionó a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado por autoridades estadounidenses como uno de sus objetivos prioritarios.

Reportaje sobre Américo Villarreal señala que testimonios fueron entregados al Departamento de Justicia

Asimismo, N+ señala que agentes involucrados en las investigaciones aseguraron que los testimonios fueron obtenidos en junio de 2023 mediante trabajos de inteligencia.

Según el reportaje, la operadora electoral y entonces subdelegada del Bienestar acudió a Houston, Texas, para una presunta entrevista de trabajo con la empresa “Metra Ventures”.

Posteriormente, en diciembre de 2024, las personas que realizaron las grabaciones habrían presentado el material bajo declaración jurada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los distritos Sur de Nueva York y Texas.

La operadora electoral también aseguró, según el testimonio difundido en el reportaje

“Después de la elección de Sinaloa, ya lo financiaban los de Sinaloa, quedaron en muy buena amistad, el gobernador Rocha Moya y él (...) El cártel da dinero para que le den puestos políticos. Según lo que yo vi, este dinero venía de ellos” Jocelyn Hernández Jiménez, según N+

Además se señala que Jocelyn Hernández posteriormente afirmó que su entrevista laboral había sido manipulada.

Además, el medio indicó que en 2022 Hernández Jiménez presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena contra Américo Villarreal y su entonces secretario particular, Norberto Barrón, por presuntas violaciones a los estatutos y programas del partido durante el proceso electoral de Sinaloa.

Américo Villarreal descarta existencia de pruebas de investigación de Estados Unidos en su contra

Américo Villarreal aseguró que no existe ningún elemento objetivo ni evidencia verificable que acredite los señalamientos en su contra.

El gobernador de Tamaulipas también rechazó que existan pruebas que lo vinculen con una investigación de Estados Unidos o con presuntos recursos procedentes del crimen organizado.

Asimismo, se refirió al testimonio de Jocelyn Hernández y aseguró que la operadora de Morena aclaró públicamente, hace más de un año, las circunstancias en las que se obtuvieron las grabaciones.

De acuerdo con Villarreal, Hernández denunció que sus palabras fueron manipuladas y tergiversadas, por lo que consideró indispensable que, al retomarse nuevamente esa versión, también se informen las aclaraciones posteriores realizadas por la propia persona a quien se atribuyen las declaraciones.

Finalmente, el gobernador de Tamaulipas sostuvo que al presentar nuevamente como noticia señalamientos conocidos se omiten las aclaraciones posteriores que, según dijo, contradicen esas versiones y que tampoco se presenta una nueva prueba que las sustente.