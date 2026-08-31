El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha traducido en inversiones, infraestructura y programas que buscan mejorar las condiciones de vida de las y los tamaulipecos.

A dos años del inicio de la administración federal, Villarreal Anaya señaló que Tamaulipas tendrá un espacio propio en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, en el que se incluyen proyectos relacionados con trenes, puentes, carreteras, puertos, agua, hospitales, preparatorias, energía y vivienda.

Américo Villarreal destaca coordinación con Claudia Sheinbaum en Tamaulipas

Durante el programa Diálogos con Américo, el gobernador sostuvo que las cifras de inversión y los proyectos adquieren relevancia cuando sus resultados pueden percibirse directamente en la vida cotidiana de la población.

Villarreal Anaya destacó que esta visión comenzó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tiene continuidad con Claudia Sheinbaum, a través de una coordinación que permite atender las necesidades y oportunidades específicas de Tamaulipas.

En materia carretera, informó que se atienden más de mil 700 kilómetros de carreteras federales y que durante este año se adicionaron 2 mil millones de pesos para su rehabilitación. También destacó un programa para mejorar caminos terciarios y rurales mediante la participación de los gobiernos estatal y municipales.

En materia de bienestar, resaltó la operación de más de 19 programas federales en la entidad, los cuales representan una derrama superior a 24 mil 500 millones de pesos anuales. Entre los beneficios mencionó becas, útiles escolares, desayunos saludables, pensiones para adultos mayores, mejoramiento de escuelas, infraestructura y acciones de seguridad.

Tamaulipas suma inversión histórica en agua, energía y salud

El gobernador señaló que durante los dos primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum se ha registrado una inversión cercana a 7 mil 500 millones de pesos en infraestructura hidráulica en Tamaulipas.

Entre los proyectos mencionó la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, que beneficiará alrededor de 300 mil hectáreas y a más de 5 mil agricultores. También destacó la segunda línea del acueducto para Ciudad Victoria, cuya puesta en funcionamiento está prevista para mediados de 2027.

En energía, reportó un avance de 99.9 por ciento en electrificación estatal, además de la instalación de celdas solares en comunidades alejadas. También señaló que se han autorizado cerca de ocho nuevos parques eólicos y uno fotovoltaico.

En materia de salud, destacó la entrega de dos unidades hospitalarias en la zona sur y la coordinación entre la Beneficencia Pública, la Secretaría de Salud, el DIF Tamaulipas y los sistemas DIF municipales.

Américo Villarreal reporta reducción de homicidios en Tamaulipas

El gobernador también destacó los resultados de la coordinación entre las instituciones federales y estatales en materia de seguridad.

Explicó que al inicio de su administración Tamaulipas registraba alrededor de tres homicidios diarios en promedio, mientras que actualmente la cifra se ubica entre 0.4 y 0.5, lo que representa una reducción de 87 por ciento en los homicidios dolosos durante su gobierno.

En estas acciones participan el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y las fiscalías General de la República y de Tamaulipas, entre otras instituciones. Villarreal Anaya agregó que con la administración de Claudia Sheinbaum las mesas de seguridad evolucionaron hacia mesas de construcción de paz, con mayor coordinación en inteligencia, supervisión, vigilancia y atención a las causas.

Finalmente, el gobernador sostuvo que la coordinación con el Gobierno de México permitirá mantener el impulso a proyectos de inversión para Tamaulipas y generar mejores condiciones de bienestar para las familias de la entidad.