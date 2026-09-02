La convocatoria de colectivos y organizaciones civiles busca respaldar a Kenya Cuevas este viernes, durante la audiencia de vinculación relacionada con el asesinato de Paola Buenrostro en Ciudad de México.

El llamado pretende acompañar a Kenya Cuevas, quien durante casi una década ha impulsado la exigencia de justicia para Paola Buenrostro y otras mujeres trans en defensa de sus derechos.

Casa de las Muñecas Tiresias convocó a la comunidad LGBT+ y personas aliadas a participar en esta jornada, bajo el lema de organización y memoria colectiva durante este viernes.

Convocan a respaldar a Kenya Cuevas (Redes sociales)

Convocan a acompañar a Kenya Cuevas durante la audiencia por el caso Paola Buenrostro

La convocatoria surgió después de la audiencia de control contra Arturo “N”, imputado por homicidio calificado y no por transfeminicidio, como exigieron colectivos trans organizados y activistas.

Las manifestantes caminaron desde la calle Doctor Lavista hasta el Búnker de la FGJCDMX, donde realizaron destrozos antes de trasladarse hacia otras instalaciones de la Fiscalía.

Posteriormente, las oficinas de la Fiscalía ubicadas en Río de la Loza recibieron petardos, situación que activó alertas y provocó un despliegue policial durante la protesta.

Pintura de Paola Buenrostro (Graciela López Herrera)

La Fiscalía reconoció el derecho de víctimas y activistas a manifestarse, aunque señaló que ninguna protesta justifica agresiones contra servidores públicos o daños institucionales durante las movilizaciones recientes.

Casa de las Muñecas Tiresias destacó la trayectoria de Kenya Cuevas y llamó a organizaciones, activistas y personas aliadas a acompañarla durante esta jornada de exigencia de justicia.

La Fiscalía indicó que buscará aportar elementos para solicitar al juez valorar una reclasificación a transfeminicidio, delito incorporado al Código Penal capitalino en 2024 tras exigencias de colectivos.

El próximo 4 de septiembre, el juez determinará si Arturo “N” será vinculado a proceso, mientras permanece bajo prisión preventiva como medida cautelar por el caso.