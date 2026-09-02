La Fiscalía CDMX informó que analiza solicitar la reclasificación a transfeminicidio del caso de Paola Buenrostro, luego de la captura de Arturo Delgadillo, casi una década después.

La decisión generó protestas de colectivos trans, quienes cuestionaron que el Ministerio Público imputara a Arturo Delgadillo por homicidio calificado y no por transfeminicidio en CDMX.

La Fiscalía de la CDMX explicó que la imputación inicial responde al marco jurídico vigente en 2016, aunque aseguró que fortalecerá la investigación para solicitar posteriormente la reclasificación correspondiente.

Colectivos trans protestan por imputación de Arturo Delgadillo por homicidio en lugar de transfeminicidio

La inconformidad surgió tras la audiencia de control contra Arturo Delgadillo, cuando colectivos trans reclamaron que el delito imputado fuera homicidio calificado.

Las manifestantes caminaron desde la calle Doctor Lavista hasta el Búnker de la FGJCDMX, donde realizaron destrozos antes de trasladarse hacia otras instalaciones.

¿Quién fue Paola Buenrostro, mujer trans? (X: @kenyacuevas101)

Posteriormente, las oficinas ubicadas en Río de la Loza fueron atacadas con petardos, situación que activó las alertas y provocó un despliegue policial.

Los trabajadores del inmueble fueron evacuados mientras se revisaban las instalaciones para descartar posibles incendios, en medio de las protestas por la clasificación jurídica del caso.

La Fiscalía CDMX reconoció el derecho de víctimas y activistas a manifestarse, aunque señaló que ninguna protesta justifica agresiones contra servidores públicos o daños institucionales.

La dependencia también tomó con seriedad los señalamientos sobre el trato recibido durante la audiencia y aseguró que cualquier error no corresponde a sus estándares.

La Fiscalía sostuvo que reconoce a Paola Buenrostro como mujer trans y que mantendrá abiertos los canales de diálogo, mientras fortalece el expediente para buscar justicia.

¿Cuándo se decidirá si Arturo Delgadillo será vinculado a proceso?

El juez determinará el 4 de septiembre si Arturo Delgadillo será vinculado a proceso, después de que su defensa solicitara la ampliación del plazo constitucional.

Mientras se define su situación jurídica, Arturo Delgadillo permanecerá bajo prisión preventiva como medida cautelar por su probable participación en el asesinato.

Paola Buenrostro fue asesinada la madrugada del 30 de septiembre de 2016, después de abordar el vehículo del ahora imputado en Ciudad de México.

El caso fue reconocido como transfeminicidio por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y posteriormente impulsó cambios en la legislación capitalina.

En 2024, el transfeminicidio fue incorporado al Código Penal de la Ciudad de México mediante una reforma conocida como Ley Paola Buenrostro.

La modificación estableció este delito dentro de la legislación capitalina, años después de un crimen que se convirtió en un referente para colectivos trans.

Con la captura de Arturo Delgadillo, la Fiscalía CDMX busca avanzar hacia una resolución judicial y determinar, conforme a la investigación, las consecuencias jurídicas correspondientes.