Representantes de CAINTRA y CANACAR reconocieron la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Nuevo León y señalaron que el robo al transporte de carga se encuentra controlado y mantiene una tendencia a la baja.

Los organismos empresariales participaron en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, encabezada por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, donde acordaron mantener la coordinación con las autoridades para prevenir delitos y facilitar el traslado de mercancías en la entidad.

CAINTRA y CANACAR destacan coordinación con Gobierno de Nuevo León

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, sostuvo que en Nuevo León no se han registrado hechos de extorsión y señaló que las cámaras empresariales coincidieron con esta postura.

Flores Serna también afirmó que la administración estatal mantendrá una política de cero tolerancia a la corrupción y adelantó que la participación en la Mesa de Seguridad se extenderá a otros organismos empresariales.

Por su parte, Melissa Tamez, delegada de CANACAR en Nuevo León, reconoció las acciones del Gobierno estatal para contener los delitos que afectan al sector transportista y destacó la disposición de las autoridades para atender las problemáticas de las empresas.

CAINTRA y CANACAR respaldan estrategia de seguridad en Nuevo León. (Cortesía)

Jesús López Molina, director de Relaciones Institucionales de CAINTRA, señaló que el sector productivo reconoce que el robo al transporte de carga se encuentra controlado y continúa a la baja en Nuevo León.

Durante la Mesa de Seguridad se estableció una hoja de ruta para facilitar el movimiento de mercancías y el traslado de unidades de carga por el estado, con el objetivo de evitar interrupciones y contratiempos que afecten la actividad económica.

Las cámaras empresariales también plantearon la necesidad de mantener la coordinación con los municipios en materia de vialidad, particularmente para reducir las afectaciones al tránsito en avenidas y establecer acuerdos que permitan el ingreso de las unidades de transporte.

En materia de grúas, la coordinación con la Guardia Nacional permitió alcanzar acuerdos con municipios para que, cuando una unidad sea operable, pueda continuar con su ruta de entrega mientras un representante legal atiende el pago de la multa correspondiente.

CAINTRA y CANACAR respaldan estrategia de seguridad en Nuevo León. (Cortesía)

Nuevo León reporta 71 detenidos durante el Operativo Muralla

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, presentó los resultados de la estrategia de seguridad denominada Presencia Total.

Como parte de esta estrategia, el Operativo Muralla se activó en cinco ocasiones durante la semana, con un saldo de 71 personas detenidas, 14 vehículos asegurados y 24 armas de fuego.

Asimismo, el Grupo de Coordinación Metropolitana reportó la detención de 86 personas durante la semana.

El Gobierno de Nuevo León señaló que la coordinación entre autoridades y sector empresarial busca fortalecer las condiciones de seguridad y contribuir al desarrollo de las actividades productivas en la entidad.