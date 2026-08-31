Lucero Guadalupe Sánchez, exdiputada local del estado de Sinaloa, reapareció públicamente para pedir que se lleve a cabo un juicio de procedencia de desafuero para Rubén Rocha Moya.

En entrevista con Michelle Rivera para Radio Fórmula, Lucero Guadalupe Sánchez cuestionó que Rubén Rocha Moya cuente con licencia por segunda ocasión pese a ser señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Lucero Guadalupe Sánchez cuestiona falta de desafuero para Rubén Rocha Moya al comparar su caso

Lucero Guadalupe Sánchez reprochó que las autoridades federales y del estado de Sinaloa no han iniciado un juicio de procedencia contra Rubén Rocha Moya para desaforarlo.

La exdiputada manifestó que esta determinación protege Rubén Rocha Moya, pues pese a estar separado de su cargo conserva la posibilidad nuevamente de retomar sus funciones en cualquier momento.

Sánchez recordó en entrevista con Michelle Rivera que ella fue desaforada en menos de 30 días en 2016 por la Cámara de Diputados tras ser acusada de tener vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esto luego de revelarse que ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano para visitar a “El Chapo” Guzmán utilizando una identificación falsa.

De acuerdo con Sánchez, los señalamientos contra Rocha Moya son considerablemente más graves, pues indicó que se debe tomar en cuenta su presunta participación en el asesinato del maestro Héctor Melesio Cuén.

Rocha Moya dejó una estela de inseguridad y violencia, asegura fundador de Morena (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Lucero Guadalupe Sánchez asegura que Estados Unidos sí cuenta con pruebas contra Rubén Rocha Moya

Con base en su experiencia jurídica en Estados Unidos, en donde estuvo detenida de 2017 a 2020, Sánchez recalcó la firmeza de las investigaciones de agencias estadounidenses contra contra Rubén Rocha Moya.

La exdiputada señaló en entrevista con Michelle Rivera que cuando se presentan acusaciones graves de dichas autoridades, estas suelen fundamentarse en pruebas muy contundentes.

Por ello, Sánchez insistió en que las autoridades mexicanas deben conducirse con total imparcialidad para esclarecer las acusaciones que pesan sobre el gobernador con licencia de Sinaloa.