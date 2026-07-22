Tabasco será sede de la Convención Internacional de Sostenibilidad, Energía y Medio Ambiente SOS26, un encuentro que busca fortalecer el diálogo nacional e internacional sobre transición energética, protección ambiental y desarrollo sostenible.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, reunirá a especialistas, empresarios, investigadores y autoridades del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026.

Tabasco reunirá a especialistas en energía y medio ambiente con SOS26. (Cortesía)

Tabasco impulsa el diálogo sobre sostenibilidad y transición energética

Como uno de los principales estados del sector energético en México, Tabasco abrirá por primera vez un espacio de análisis y discusión enfocado en la sostenibilidad, con el objetivo de consolidarse como un referente nacional en materia ambiental y energética.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sheila Guadalupe Cadena Nieto, destacó la importancia de promover el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas para hacer frente a los retos ambientales actuales.

La agenda principal de SOS26 se desarrollará los 3 y 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Villahermosa, con conferencias magistrales, paneles, talleres especializados y una exposición industrial que contará con más de 100 espacios para empresas, proveedores e instituciones de los sectores energético y ambiental.

Entre los participantes figuran especialistas nacionales e internacionales como Elizabeth Mar Juárez, Fluvio César Ruiz Alarcón, Julien Gras, Merlin Cochran, Patricia Guadalupe Herrera Ascencio y Sergio Humberto Graf Montero, entre otros.

SOS26 Tabasco abordará los principales retos ambientales y energéticos

Durante la convención se analizarán temas relacionados con la exploración y producción de hidrocarburos, las alianzas para el desarrollo energético, la transición energética, la innovación tecnológica, la emergencia climática, la gestión del agua, las ciudades sostenibles, la reforestación y las energías renovables.

Asimismo, la programación contempla sesiones dedicadas al futuro de la industria petrolera, los desafíos hídricos de México y las alternativas para avanzar hacia modelos de desarrollo con menor impacto ambiental.

Además del programa académico y empresarial, SOS26 incluirá actividades deportivas y espacios de convivencia para fortalecer la colaboración entre especialistas, empresas e instituciones participantes.

Las personas interesadas en asistir podrán consultar el programa completo y realizar su registro a través del sitio oficial de la Convención SOS26.