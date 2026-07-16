Javier May Rodríguez inició su novena gira de trabajo por Tabasco con un recorrido por el ejido Pedregal Moctezuma, en el municipio de Huimanguillo, donde encabezó una nueva edición de las Jornadas de Atención al Pueblo para acercar servicios gubernamentales y mantener el contacto directo con la ciudadanía.

El gobernador destacó que, desde el inicio de su administración, se han realizado 145 jornadas de audiencias públicas comunitarias, una estrategia con la que busca fortalecer la atención directa a la población sin que los ciudadanos tengan que trasladarse a la capital del estado para realizar gestiones.

Javier May anuncia tabletas para estudiantes en gira por Tabasco. (cortesía)

Javier May anuncia tabletas para estudiantes y fortalece programas sociales en Tabasco

Durante su visita, Javier May informó que en las próximas semanas el Gobierno de Tabasco entregará tabletas electrónicas a las y los estudiantes que ingresarán al primer grado de secundaria, un apoyo que se complementará con las becas educativas para fortalecer el acceso y permanencia en la educación.

Asimismo, resaltó que los programas sociales y productivos continúan ampliando su cobertura en la entidad. Precisó que, tan solo en Huimanguillo, más de 4 mil sembradoras y sembradores reciben un jornal por trabajar sus tierras.

Añadió que este programa beneficia a más de 70 mil personas en todo Tabasco, mediante la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, con el objetivo de impulsar el acceso a una vivienda y un empleo digno.

Como parte de la jornada, las y los habitantes tuvieron acceso a servicios de salud, asistencia social, seguridad, movilidad, educación, medio ambiente, cultura, turismo, desarrollo económico y apoyo al campo, además de realizar trámites como la expedición de licencias de conducir, actas de nacimiento y actas de matrimonio.

Con este recorrido por Huimanguillo, Javier May dio inicio a su novena gira de trabajo por los municipios de Tabasco, con la que dará continuidad a las audiencias públicas como uno de los principales mecanismos de atención directa a la población.