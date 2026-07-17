El estado de Tabasco a cargo del gobernador Javier May, anunció la edición de verano del Festival Cultural CEIBA 2026, que se realizará del 31 de julio al 2 de agosto con una programación que combinará música, artes escénicas, gastronomía y actividades académicas.

La secretaria de Cultura de Tabasco, Aída Elba Castillo Santiago, informó que el encuentro tendrá un formato renovado al trasladar sus actividades tradicionales de otoño al periodo vacacional de verano, con el objetivo de fortalecer la recuperación de espacios públicos y ampliar el acceso a la cultura en distintos municipios.

La Plaza de Armas de Villahermosa será la sede principal del festival, aunque por primera vez algunas actividades también se desarrollarán fuera de la capital tabasqueña.

Festival Cultural CEIBA 2026 reunirá a Susana Zabaleta, Inspector y talento regional en Tabasco. (cortesía)

Susana Zabaleta, Inspector y Chico Che Sinfónico encabezan la cartelera

Entre los eventos más esperados se encuentra el concierto “Diez, la Gira Perfecta”, protagonizado por Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena, dedicado al bolero y la música romántica mexicana.

La programación también contempla la participación de la agrupación de ska Inspector, así como el espectáculo “Chico Che Sinfónico”, un homenaje al legado musical del ícono tabasqueño interpretado por Chico Che Chico junto a una orquesta sinfónica.

La secretaria de Cultura de Tabasco, Aída Elba Castillo Santiago, explicó que el festival busca convertir el espacio público en un punto de encuentro cultural mediante actividades que fortalezcan la identidad regional.

Como parte de esta estrategia se realizará el Camino Vivo de Raíces y Fiesta, un desfile artístico por el Centro Histórico que integrará danza, música y teatro para narrar la historia y riqueza cultural de Tabasco.

Festival Cultural CEIBA 2026 reunirá a Susana Zabaleta, Inspector y talento regional en Tabasco. (cortesía)

Reconocerán trayectoria cultural y patrimonio tasbaqueño

Durante el festival se entregará el reconocimiento Savia del Edén, considerado el máximo galardón cultural de la entidad.

En esa edición serán distinguidos La Voz de los Chontales, emisora comunitaria de Nacajuca reconocida por su labor en la preservación de la identidad indígena; Tino Escalante, músico con trayectoria internacional; y Pedro Luis Bartilotti Perea, compositor y promotor del patrimonio sonoro sinfónico de Tabasco.

Festival Cultural CEIBA 2026 reunirá a Susana Zabaleta, Inspector y talento regional en Tabasco. (cortesía)

La programación también incluirá actividades académicas con especialistas nacionales como Aziz Gual, quien impartirá la clase magistral "Clown: el lenguaje del corazón"; el coreógrafo Luis Vallejo “Termy”, con un taller de danza contemporánea; y el maestro Israel Moreno, enfocado en la historia e interpretación de la marimba.

La gastronomía ocupará un lugar destacado dentro del Festival Cultural CEIBA 2026, con la participación de cocineras tradicionales encabezadas por la promotora Estela Lázaro, quienes compartirán técnicas y conocimientos que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de México.