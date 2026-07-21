El titular de la Secretaría de Gobiernode Tabasco, José Ramiro López Obrador, rechazó que los niveles de violencia en la entidad haya aumentado pese a los recientes hallazgos de personas desmembradas.

“Cuando llegamos al gobierno, 3.7% de homicidios dolosos diarios, ahorita estamos abajo de 2, entonces no se ha incrementado. Esto no es como Peña Nieto” José Ramiro López Obrador

Así lo destacó el funcionario estatal al señalar incluso que contrario a los reportes, la incidencia delictiva en Tabasco ha disminuido a lo largo del actual gobierno.

Ante ello, José Ramiro López Obrador resaltó que a diferencia de lo ocurrido en administraciones anteriores, la violencia no ha aumentado, pues “no es como (con) Peña Nieto”.

Violencia en Tabasco no ha aumentado, asegura José Ramiro López Obrador

Autoridades del estado de Tabasco informaron que durante la mañana del martes 21 de julio, se logró el hallazgo de un par de cuerpos desmembrados en inmediaciones de la ranchería Río Tinto, municipio de Centro.

En torno a los hechos, se reportó que junto a los cuerpos sin vida que estaban dentro de bolsas negras, se localizó una mensaje intimidante, pese a lo cual autoridades negaron que la violencia vaya en aumento.

Abordado por medios de comunicación, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, negó de forma categórica que los índices de violencia estén incrementando.

“No se ha incrementado, hemos bajado la incidencia delictiva” José Ramiro López Obrador

Incluso, al citar los datos oficiales sobre la incidencia delictiva en la entidad, José Ramiro López Obrador resaltó que por el contrario, la violencia en Tabasco ha ido a la baja, pues los homicidios dolosos han disminuido.

En especial porque resaltó que a la llegada del actual gobierno estatal, las cifras indicaban que el porcentaje era de 3.7% homicidios dolosos diarios y ahora el rango está debajo del 2%.

José Ramiro López Obrador (@jrlopezobrador | X )

José Ramiro López Obrador atribuyó cuerpos desmembrados a conflicto entre criminales

Al negar que la violencia en Tabasco vaya en aumento, José Ramiro López Obrador desestimó el hallazgo de un par de cuerpos desmembrados en la zona de la colonia Centro.

Lo anterior debido a que al ser cuestionado sobre el caso, el funcionario estatal indicó que los restos sin vida, son producto de un conflicto entre grupos del crimen organizado.

“Son bandas que se están peleando la plaza, lo que hemos venido diciendo desde que llegamos” José Ramiro López Obrador

Sobre el tema, aseveró que se han detenido más de mil 500 personas relacionadas con grupos criminales, lo que asevero, no había pasado nunca antes durante otro gobierno.

Además, resaltó que como es sabido, el conflicto por el control de “la plaza” en el estado de Tabasco se dirime entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Barredora.