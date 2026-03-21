La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semades), anunció la medida de protección ambiental que tomará el estado de Tabasco durante la Semana Santa.

Con el apoyo de autoridades federales y estatales de Tabasco, se informa que durante el periodo vacacional de Semana Santa no se permitirá el ingreso de vehículos motorizados en playas públicas y privadas, así como en costas.

Las playas en las que se aplicará esta restricción -sin excepción- pertenecen a los siguientes municipios:

Centla

Paraíso

Cárdenas

Los vehículos motorizados, incluyen:

Razers

Cuatrimotos

Motocicletas

Automóviles

Bicicletas eléctricas que superen los 25 km/h

Esta medida de protección ambiental y civil forma parte de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas impulsada por el Gobierno de México bajo el Reglamento para el uso y aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

Su propósito principal es preservar los ecosistemas costeros, para asegurarse entrará en vigor del 30 de marzo al 11 de abril, en un horario de 7 A.M. a 10 P.M.

Prohíben vehículos motorizados en playas de Tabasco (Azucena Uresti / X)

Multarán a quien circule con vehículos motorizados en playas de Tabasco durante Semana Santa

La medida que protege playas y costas de Tabasco no será permanente; sin embargo, se tendrá que respetar o cumplir durante Semana Santa, quien no lo haga, será multado.

Quienes circulen con vehículos motorizados, incluyendo unidades todo terreno, utilitarios y toda unidad con motor, deberán pagar una multa que podría ascender hasta los 500 salarios mínimo, equivalentes a 58 mil pesos.

En casos extremos las sanciones serán de carácter federal, estatal o municipal.

La Secretaría de Marina (SEMAR) y la PROFEPA serán quienes supervisen que la norma sea cumplida.