Con la llegada de la Semana Santa 2026, Querétaro espera un aforo de más de 330 mil visitantes, además de una derrama económica de más de mil 500 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo estatal.

Ocupación hotelera en Querétaro alcanzará hasta 75% en días pico de Semana Santa

Adriana Vega Vázquez Mellado, secretaria de Turismo, dio a conocer que Querétaro espera una ocupación hotelera de entre el 60 y 65% durante las vacaciones; sin embargo, en los días pico, jueves, viernes santos y sábado de Gloria, se espera hasta el 75% de ocupación.

Asimismo, señaló que la entidad se ha posicionado como uno de los destinos favoritos del turismo religioso, pues durante Semana Santa, Querétaro cuenta con una gran oferta cultural que incluye representaciones de la pasión de Jesús en sitios como el Pueblo Mágico de Amealco y en San Joaquín.

Querétaro ofrece experiencias culturales y gastronómicas

Además, los y las visitantes podrán conocer el nuevo producto turístico que ofrece Querétaro a los visitantes nacionales y extranjeros: el Camino Iniciático de Santiago, hermanado con el emblemático Camino de Santiago de Compostela, en España.

Este camino es una ruta espiritual de senderismo que cuenta con una extensión de 127 kilómetros de caminata por la biósfera de la Sierra Gorda queretana, dividida en siete etapas que conectan Pueblos Mágicos, misiones franciscanas y parajes naturales.

Semana Santa impulsa turismo nacional e internacional en Querétaro (cortesía)

Si no te quieres perder esta actividad ideal para Semana Santa, puedes ingresar a https://queretaro.travel/camino-iniciatico/ para mayor información.

Querétaro ofrece una amplia oferta de Pueblos Mágicos que se caracterizan por su oferta cultural, artesanal, natural y gastronómica, como:

Bernal

Tequisquiapan

Cadereyta

Jalpan de Serra

San Joaquín

Amealco

Pinal de Amoles

Y como si fuera poco, Querétaro ofrece una Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro, productos emblemáticos de la entidad. Con estas acciones, Querétaro se posiciona como un destino turístico competitivo y favorito para las vacaciones de Semana Santa 2026.