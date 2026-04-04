Autoridades federales y del estado de Tabasco emitieron un aviso oficial para Semana Santa 2026, en el que se informó sobre la prohibición para ingresar con cuatrimotos y razers a playas de Miramar.

Sin embargo, en redes sociales se han difundido imágenes y videos en los que se muestra que turistas violaron la veda, debido a que han entrado a la playa a bordo de distintos vehículos.

Debido a lo anterior y como parte de los operativos de vigilancia que siguen en marcha en la zona, las autoridades ya han detenido al menos a 3 personas.

Turistas ignoran prohibición e ingresan a playas de Miramar en cuatrimotos y razers

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2026 y la alta afluencia de personas que se registra en la temporada, autoridades prohibieron el ingreso a playas de Miramar con cuatrimotos y razers.

Sin embargo, turistas han ignorado la prohibición, pues en redes sociales se han difundido diferentes videos y fotografías en las que se exhibe que han entrado a la zona con varios vehículos prohibidos.

En las grabaciones se aprecia que no son pocos los turistas que han hecho caso omiso de las disposiciones, pues se les ve circular en las costas sin ningún tipo de restricción.

Turistas violan prohibición con cuatrimotos y razers en playas de Miramar (Especial)

Cabe destacar que en el aviso que PROFEPA y la Secretaría de Marina emitieron para informar sobre la veda, se explica que la medida se activó con la intención de “proteger la riqueza natural” y “garantizar una convivencia segura para las familias”.

En ese sentido, las autoridades resaltaron que la prohibición que se activó desde el 30 de marzo, llegará a su fin hasta el próximo 11 de abril y es efectiva en horarios de 07:00 a 22:00 horas.

Detienen a 3 por violar veda en playas de Miramar

Debido a que fueron sorprendidos violando la prohibición de ingresar a las playas de Miramar a bordo de cuatrimotos y razers, 3 personas fueron detenidas por las autoridades.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal, quienes aseguraron el vehículo y trasladaron a los detenidos para ponerlos a disposición de la autoridad.

Turistas violan prohibición con cuatrimotos y razers en playas de Miramar (Especial)

Las autoridades recordaron la prohibición de circular con cuatrimotos y razers en playas de Miramar debido al riesgo que representan para turistas, estableciendo sanciones económicas correspondientes.

El operativo incluye filtros de seguridad y vigilancia permanente en la zona con el objetivo de garantizar orden en playas de Miramar, donde se mantiene control sobre accesos y actividades recreativas.