Estos son los paquetes del Tren Maya para Semana Santa con los que se busca fortalecer el turismo en el sureste del país.

Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, presentó la oferta turística en el sureste de país con opciones que incluyen vuelo, hospedaje, alimentos, actividades y transporte.

Estos son los paquetes turísticos del Tren Maya para Semana Santa

Rumbo a las vacaciones de Semana Santa 2026 Óscar David Lozano Águila presentó los paquetes del Tren Maya para Semana Santa 2026:

Ruta de las Maravillas: del 1 al 4 de abril - 17,511

Tesoro del Sureste: del 3 al 4 de abril - 4,992

Mares y Lagunas: del 4 al 7 de abril - 19,717

Sendero Ancestral: del 5 al 6 de abril - 7,247

Alma libre en el Caribe: del 11 al 14 de abril - 19,411

Tierra del Jaguar: del 11 al 14 de abril - 19,997

El portal del Sol: del 12 al 13 de abril - 4,390

Tesoro del Sureste: del 18 al 19 de abril - 4,992

Mares y Lagunas: del 18 al 21 de abril - 15,993

Entre lagunas y leyendas: del 23 al 26 de abril - 15,908

Todos los paquetes del Tren Maya incluyen:

Vuelo

Hospedaje

Tren

Transporte Terrestre

Actividades turísticas

Atención personalizada

También se ofrecen opciones para turistas que llegan desde distintos aeropuertos, por lo que se pueden adquirir paquetes sin vuelo y aprovechar la conectividad del Tren Maya.

Estos paquetes se pueden adquirir en:

Canales de venta: www.trenmaya.gob.mx

Teléfono fijo: 999 689 4026

WhatsApp: 984 538 3667

Aplicación web de iOS y Android

O en FlixBus y Civitatis

Paquetes del Tren Maya para Semana Santa: destinos, fechas y precios (Tomada de video)

Estos son los paquetes turísticos que ofrece el Grupo Mundo Maya

Se tratan de 11 paquetes para Semana Santa, algunas sedes tendrán doble fecha. Estos son los destinos y precios:

Calakmul (Biósfera)

6 días / 5 noches: 24,071

Nuevo Uxmal (La Gran Ruta Maya)

3 días / 2 noches: 13,435

5 días / 4 noches: 20,453

Palenque

3 días / 2 noches: 12,604

4 días / 3 noches: 18,525

Edzná

3 días / 2 noches: 13,181

5 días / 4 noches: 21,605

Tulum (Caribe)

3 días / 2 noches: 15,770

4 días / 3 noches: 19,204

Chichén Itzá (Sol)

3 días / 2 noches: 15,539

5 días / 4 noches: 22,212

Para reservar se puede hacer vía internet o a través del teléfono 59 66 90 01 16, también a través de diversas plataformas de Viaje en Línea.

Estos paquetes se han organizado de manera conjunta entre el Tren Maya, el Grupo Mundo Maya, con la participación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Mexicana de Aviación.

Todos los paquetes incluyen:

Vuelo redondo

Hospedaje en hoteles del Grupo Mundo Maya

Alimentación

Actividades turísticas

Transporte (incluido Tren Maya)