Paquetes del Tren Maya para Semana Santa: destinos, fechas y precios

Estos son los paquetes del Tren Maya para Semana Santa con los que se busca fortalecer el turismo en el sureste del país.
Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, presentó la oferta turística en el sureste de país con opciones que incluyen vuelo, hospedaje, alimentos, actividades y transporte.
Estos son los paquetes turísticos del Tren Maya para Semana Santa
Rumbo a las vacaciones de Semana Santa 2026 Óscar David Lozano Águila presentó los paquetes del Tren Maya para Semana Santa 2026:
- Ruta de las Maravillas: del 1 al 4 de abril - 17,511
- Tesoro del Sureste: del 3 al 4 de abril - 4,992
- Mares y Lagunas: del 4 al 7 de abril - 19,717
- Sendero Ancestral: del 5 al 6 de abril - 7,247
- Alma libre en el Caribe: del 11 al 14 de abril - 19,411
- Tierra del Jaguar: del 11 al 14 de abril - 19,997
- El portal del Sol: del 12 al 13 de abril - 4,390
- Tesoro del Sureste: del 18 al 19 de abril - 4,992
- Mares y Lagunas: del 18 al 21 de abril - 15,993
- Entre lagunas y leyendas: del 23 al 26 de abril - 15,908
Todos los paquetes del Tren Maya incluyen:
- Vuelo
- Hospedaje
- Tren
- Transporte Terrestre
- Actividades turísticas
- Atención personalizada
También se ofrecen opciones para turistas que llegan desde distintos aeropuertos, por lo que se pueden adquirir paquetes sin vuelo y aprovechar la conectividad del Tren Maya.
Estos paquetes se pueden adquirir en:
- Canales de venta: www.trenmaya.gob.mx
- Teléfono fijo: 999 689 4026
- WhatsApp: 984 538 3667
- Aplicación web de iOS y Android
- O en FlixBus y Civitatis
Estos son los paquetes turísticos que ofrece el Grupo Mundo Maya
Se tratan de 11 paquetes para Semana Santa, algunas sedes tendrán doble fecha. Estos son los destinos y precios:
- Calakmul (Biósfera)
6 días / 5 noches: 24,071
- Nuevo Uxmal (La Gran Ruta Maya)
3 días / 2 noches: 13,435
5 días / 4 noches: 20,453
- Palenque
3 días / 2 noches: 12,604
4 días / 3 noches: 18,525
- Edzná
3 días / 2 noches: 13,181
5 días / 4 noches: 21,605
- Tulum (Caribe)
3 días / 2 noches: 15,770
4 días / 3 noches: 19,204
- Chichén Itzá (Sol)
3 días / 2 noches: 15,539
5 días / 4 noches: 22,212
Para reservar se puede hacer vía internet o a través del teléfono 59 66 90 01 16, también a través de diversas plataformas de Viaje en Línea.
Estos paquetes se han organizado de manera conjunta entre el Tren Maya, el Grupo Mundo Maya, con la participación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Mexicana de Aviación.
Todos los paquetes incluyen:
- Vuelo redondo
- Hospedaje en hoteles del Grupo Mundo Maya
- Alimentación
- Actividades turísticas
- Transporte (incluido Tren Maya)