El gobernador Salomón Jara Cruz dio el banderazo oficial al Operativo Especial de Semana Santa 2026 del programa “Heroínas y Héroes Paisanos”. Esta iniciativa busca ofrecer un ambiente de confianza y tranquilidad para las familias que regresan a México durante esta temporada de reencuentro.

A través de esta estrategia, el Gobierno de Oaxaca asegura un tránsito digno y libre de abusos para los connacionales. El operativo se despliega en puntos estratégicos del estado para fortalecer los lazos de identidad y cultura de quienes visitan su tierra de origen.

Salomón Jara garantiza un retorno seguro de personas migrantes durante Semana Santa

Salomón Jara informó que se reforzarán las acciones de vigilancia en carreteras, destinos turísticos y zonas de alta afluencia. Estos trabajos se realizan en estrecha coordinación con corporaciones federales y municipales para blindar la seguridad de los viajeros.

El mandatario estatal subrayó que el esfuerzo de los paisanos es valorado profundamente, por lo que su administración prioriza el respeto a los derechos humanos. El objetivo es que cada familia reciba un trato digno y amable durante su paso por territorio oaxaqueño.

Salomón Jara garantiza tránsito seguro para migrantes con el programa “Héroes Paisanos”. (Cortesía)

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), reconoció al personal que sirve como el primer contacto de México con los migrantes. Destacó que el país honra la contribución diaria que los mexicanos en el extranjero hacen a sus comunidades.

Para esta temporada, más de 40 dependencias de los tres niveles de gobierno operarán de manera conjunta. Se han instalado 250 módulos de atención en todo el país, donde se brinda apoyo, información y canales de denuncia para prevenir cualquier intento de extorsión o abuso.