El Gobierno de Tabasco a cargo del gobernador Javier May avanza en los trabajos para reducir la quema de gas en Agave con el traslado de un separador trifásico horizontal de alta presión y gran tonelaje desde el Campo Bakté hasta la Batería de Separación Agave.

La maniobra se realizó durante la madrugada del domingo 8 de noviembre e incluyó el reforzamiento de un puente, así como la participación de personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), autoridades estatales y municipales, Protección Civil y Policía Estatal.

El equipo permitirá separar el gas, el petróleo y el agua provenientes de la producción de hidrocarburos, con el propósito de facilitar su manejo y aprovechamiento del gas en la región.

Tabasco instala infraestructura energética (cortesía)

Refuerzan puente Agave para trasladar el separador

El traslado comenzó en el Campo Bakté, donde el equipo permanecía bajo resguardo. Uno de los puntos más complejos de la operación fue el cruce del río de la Sierra, por lo que fue necesario reforzar previamente el puente Agave.

La estructura se encuentra en la ruta que conecta la localidad conocida como Cacao con el ejido Emiliano Zapata, en Jalapa. Los trabajos de reforzamiento concluyeron la noche del sábado y, horas después, personal técnico especializado de Pemex y compañías de servicio inició el movimiento del separador.

La operación contó con el acompañamiento del Gobierno estatal, los ayuntamientos involucrados, Protección Civil y la Policía Estatal.

Tabasco instala infraestructura energética (cortesía)

Javier May da seguimiento a los trabajos en Agave

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, ha dado seguimiento a las acciones durante los últimos meses. En una visita a instalaciones de Pemex en la zona, conoció los trabajos para disminuir la actividad de los quemadores y mejorar el aprovechamiento del gas producido.

La llegada del separador trifásico horizontal forma parte de ese proceso y de los compromisos para atender una problemática que preocupa a habitantes de Centro, Jalapa y Teapa.

De acuerdo con la información presentada por Pemex en las mesas de seguimiento realizadas en Tabasco, las obras de infraestructura energética buscan mejorar la capacidad de manejo de los hidrocarburos y reducir las emisiones y olores asociados a la quema controlada.

Tabasco instala infraestructura energética (cortesía)

Instalación del equipo será la siguiente etapa

Aunque el separador ya llegó a la Batería de Separación Agave, el proceso todavía requiere su instalación e integración a la infraestructura existente para incorporarlo al sistema de manejo y procesamiento de los hidrocarburos producidos en la zona.

El objetivo es que una mayor cantidad de gas pueda aprovecharse, en lugar de enviarse a los quemadores. La expectativa es que, conforme el equipo entre en operación, contribuya a disminuir la quema y sus efectos en las comunidades cercanas.

En los últimos meses, habitantes de localidades de Centro, Jalapa y Teapa han expresado preocupación por los olores y las emisiones relacionadas con la actividad de los quemadores.

Tabasco instala infraestructura energética (cortesía)

Por ello, la llegada de este equipo representa un avance en los trabajos de infraestructura, aunque sus efectos dependerán de que concluyan su instalación y puesta en operación.