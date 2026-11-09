Las secretarías de Salud de Tabasco y Chiapas pusieron en marcha el operativo intensivo “Chiapas-Tabasco”, mediante el cual desplegarán acciones de prevención y control de dengue en los municipios de Teapa y Tacotalpa, así como en Pichucalco e Ixtapangajoya.

El banderazo de inicio se realizó en Teapa, encabezado por el secretario de Salud de Tabasco, Alejandro Calderón, y el director de Salud Pública de Chiapas, Miguel Darío Valdés, como parte del Acuerdo de Colaboración Interestatal firmado el pasado 7 de octubre.

A través de este mecanismo, ambas entidades coordinarán trabajos de eliminación de criaderos, control larvario, nebulización y promoción de la salud para contener la proliferación del mosquito transmisor.

El secretario de Salud de Tabasco, Alejandro Calderón, destacó que el combate al dengue constituye una prioridad para la administración estatal, por lo que, aseguró, se cuenta con combustible, vehículos, maquinaria, insecticida y personal operativo para mantener las labores preventivas hasta finales de año.

Además, explicó que el esquema de trabajo conjunto permitirá ampliar la cobertura de atención en las comunidades ubicadas en los límites territoriales de ambos estados.

Operativo contra el dengue en Tabasco y Chiapas (cortesía)

Tabasco registra 795 casos de dengue

En cuanto al panorama epidemiológico, Tabasco registra 795 casos de dengue y se ubica en el tercer lugar nacional; sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, permanece en zona de seguridad dentro del canal endémico.

Por ello, las brigadas mantienen operativos de prevención y control en los 17 municipios, con especial atención en las localidades consideradas de riesgo.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para sumarse a las medidas preventivas, mediante la limpieza de patios y jardines, así como la eliminación de recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

Operativo contra el dengue en Tabasco y Chiapas (cortesía)

En ese sentido, reiteraron que la coordinación institucional y la participación ciudadana serán fundamentales para reducir los riesgos de transmisión del dengue en la región fronteriza.