El gobernador Javier May Rodríguez destacó que Tabasco tiene como objetivo construir al menos 90 mil viviendas durante el sexenio, mediante la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A esta estrategia se suma el programa estatal que contempla la edificación de 20 mil casas rurales.

El mandatario señaló que contar con una vivienda propia es una de las principales demandas de las familias y afirmó que su administración continuará trabajando con el gobierno federal para ampliar el acceso a este derecho.

Javier May y Octavio Romero entregan viviendas en Comalcalco y Macuspana

Como parte de la estrategia, Javier May y Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), encabezaron la entrega de las últimas 32 casas del conjunto habitacional Samanes, en Comalcalco.

Con esta entrega quedó concluido el desarrollo, que alberga a 192 familias. A este avance se suman las 160 viviendas otorgadas en el fraccionamiento Puxcatán, en el municipio de Macuspana.

Durante el acto, el gobernador agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para concretar los proyectos habitacionales en Tabasco.

Tabasco proyecta 90 mil viviendas con apoyo del Gobierno federal (Cortesía )

Por su parte, Octavio Romero informó que en la entidad se tienen proyectadas más de 40 mil viviendas mediante el programa federal Vivienda para el Bienestar, con una inversión superior a 25 mil millones de pesos.

Detalló que el Infonavit tiene contratadas 35 mil 255 casas, por lo que se encuentra cerca de alcanzar la mayor parte de su meta sexenal en el estado. También confirmó que el conjunto Samanes ya fue comercializado y entregado en su totalidad.

Infonavit liberará escrituras y reestructurará créditos de familias tabasqueñas

Además de la construcción de nuevas viviendas, Octavio Romero anunció que 33 mil tabasqueños que terminaron de pagar sus créditos, pero aún no cuentan con sus escrituras liberadas, podrán obtenerlas sin costo, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A este beneficio se suma la reestructuración de casi 53 mil créditos, cuyos esquemas de pago representaban una deuda impagable para sus titulares.

Asimismo, Javier May y Octavio Romero encabezaron la entrega de cerca de 800 cancelaciones de hipoteca, trámite que permite a más familias avanzar en la regularización de su patrimonio.

En paralelo a los proyectos federales, el Gobierno de Tabasco impulsa el programa estatal Viviendas del Bienestar, Construyendo Esperanza, a cargo del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab).

Esta iniciativa tiene como objetivo construir 20 mil viviendas rurales durante el sexenio, con lo que la administración estatal busca ampliar las opciones de acceso a un hogar para las familias de las comunidades del estado.