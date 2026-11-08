El Gobierno de Tabasco entregó al Congreso del Estado el Segundo Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política estatal. El documento fue presentado por el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, ante el Pleno de la LXV Legislatura, durante una Sesión Pública Solemne.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Claudia Marcela Vélez Lanz, recibió el informe, que contiene el documento narrativo y un anexo técnico sobre el estado que guarda la administración pública estatal durante el segundo año de ejercicio constitucional.

José Ramiro López Obrador entrega informe de Javier May a diputados

Durante el acto, José Ramiro López Obrador señaló que el informe expone las condiciones de la administración estatal y destaca como ejes el interés general, la transparencia y la rendición de cuentas, además de establecer como prioridad la atención a los sectores más desfavorecidos.

Acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, el funcionario explicó que se entregó un ejemplar del documento y su anexo técnico a cada diputada y diputado integrante de la Legislatura.

Asimismo, indicó que, por instrucciones del gobernador Javier May Rodríguez, el Gobierno estatal estará atento al llamado del Congreso para atender las dudas que puedan surgir durante la glosa del informe.

En el acto también estuvo presente Jorge Orlando Bracamonte Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, así como representantes de los sectores empresarial y productivo, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y público en general.

Congreso de Tabasco iniciará glosa del Segundo Informe de Javier May

Tras recibir el documento, la diputada Claudia Marcela Vélez Lanz informó que el Congreso local iniciará el proceso de revisión y glosa del Segundo Informe de Gobierno mediante comparecencias de las y los titulares de las dependencias estatales.

Este ejercicio legislativo tiene como propósito revisar la información presentada por el Ejecutivo y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación pública de la administración estatal.

La entrega formal del informe se realizó el domingo 8 de noviembre de 2026 en Villahermosa, Tabasco, como parte del procedimiento constitucional correspondiente al segundo año de gobierno de Javier May Rodríguez.