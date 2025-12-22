La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno de México dio a conocer que la ampliación de cuatro carriles de la Carretera Federal 186 Macuspana-Escárcega registra un avance del 98% en su primer tramo, obra que beneficiará directamente a 760 mil habitantes de Tabasco y Campeche.

SICT impulsa la conectividad estratégica entre Campeche y Tabasco

La modernización contempla 12 kilómetros en territorio tabasqueño que están a punto de concluirse durante el 2025. El proyecto forma parte del eje la ampliación de la Carretera 186 Macuspana–Escárcega registra 98% de avance y beneficiará a 760 mil personas.

Asimismo, se dio a conocer que la obra cuenta con una inversión global de 21 mil millones de pesos, además de que el proyecto se ejecuta por tramos anuales debido a la complejidad del terreno y a las condiciones del suelo.

La modernización de la Carretera 186 mejora seguridad y conectividad regional (Cortesía)

Debido al clima de la región, la carretera fue diseñada con un periodo de retorno de mil años, lo que le permitirá resistir lluvias intensas. Para ello, se colocaron terraplenes y pedraplenes con rocas de hasta 50 centímetros, además de un sello especial que garantiza una durabilidad superior a los 10 años, incluso con mantenimiento mínimo.

En Campeche, la ampliación de 4 kilómetros registra un 84% de avance e incluye dos entronques estratégicos que fortalecerán la conectividad y la seguridad vial en el sur del estado.

La obra tiene un impacto social relevante, ya que ha generado alrededor de 30 mil empleos, contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar de miles de familias de la región.

Con esta obra, la SICT consolida una infraestructura moderna que impulsa el crecimiento y la integración del sureste mexicano.