El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó que el Gobierno del Pueblo cierra el 2025 con finanzas sanas, resultado de una administración austera, honesta y transparente.

Asimismo, anunció el nombramiento de Talina Ferrer Cadenas como nueva titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, con el compromiso de seguir entregando buenas cuentas y priorizar el bienestar de la población.

Javier May entrega el 2025 con finanzas sanas en Tabasco

Durante la conferencia matutina, el mandatario estatal reiteró que su administración ha trabajado con austeridad y honestidad, con el objetivo de ejercer un gobierno transparente y responsable. Además, señaló que la mayoría del presupuesto se ha destinado para la seguridad de las familias y el desarrollo del estado.

“Nosotros destinamos la mayoría del presupuesto para el bienestar del pueblo, para la seguridad de las familias y para el desarrollo del estado. Por eso, este año estamos entregando buenas cuentas y finanzas sanas” Javier May, gobernador de Tabasco

Talina Ferrer asume la Secretaría de Administración y Finanzas

Durante la misma conferencia, May Rodríguez anunció que Talina Ferrer Cadenas asume el cargo como la nueva titular de la Secretaría de Administración y Finanzas

“Ahora el presupuesto alcanza, enfatizó, porque no hay derroche ni corrupción, es dinero del pueblo, y por eso cuidamos que nadie le meta mano ni quiera aprovecharlo para beneficio personal” Javier May, gobernador de Tabasco

Por otra parte, agradeció el trabajo de los subsecretarios de Ingresos, Lupita Tamayo Rodríguez, y de Egresos, Adrián Magaña Martínez, quienes se han desempeñado con honestidad en la dependencia.

Asimismo, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Edén Caraveo Burelo, a quien calificó como una persona ejemplar que siempre le apostó a Tabasco.

En materia deportiva, le dio la bienvenida a los Olmecas de Tabasco, destacando al beisbolista internacional Luis Enrique Cessa, quien ha jugado en las Grandes Ligas, con los Yankees de Nueva York, los Rojos de Cincinnati y los Reales de Kansas City.

Tabasco cierra 2025 con finanzas sanas gracias a una administración austera y honesta (Cortesía)

Finalmente, durante la penúltima conferencia, Javier May le deseó una feliz Navidad a los medios de comunicación, reconociendo su trabajo y profesionalismo para mantener informado al pueblo.