La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un llamado a la ciudadanía para evitar disfraces y decoraciones que representen actos violentos durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos 2025, con el objetivo de prevenir la apología del delito y posibles alertas en la población.

Prevención y medidas de seguridad

Verónica Hernández, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que la medida busca evitar que los ciudadanos, especialmente los niños, se expongan a escenas que simulen crímenes o cuerpos sin vida, lo que podría generar miedo o normalizar conductas violentas.

Hernández aclaró que los adornos tradicionales de la temporada, como calaveritas, cempasúchil y altares, no representan ningún riesgo ni están prohibidos. El énfasis está en evitar decoraciones realistas que imiten escenas delictivas, que podrían causar alarma.

Llamado a la ciudadanía

El Gobierno de Sinaloa asegura que esta medida es un llamado preventivo, y hasta ahora no se han anunciado sanciones por incumplimiento. La intención es que las celebraciones se mantengan dentro de la tradición de Halloween y Día de Muertos, respetando la seguridad y la tranquilidad de la población.