La Secretaría del Trabajo y Competitividad (STyC) fortaleció las oportunidades laborales para las y los tlaxcaltecas mediante los programas Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), Abriendo Espacios y la aplicación de las pruebas VALPAR, informó el secretario del Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas.

Durante los Diálogos Circulares, el secretario del Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas, señaló que estas estrategias buscan ampliar el acceso al empleo digno y facilitar la incorporación laboral de distintos sectores de la población.

PTAT canaliza a más de mil 300 personas para trabajar en Canadá

El secretario del Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas, informó que, con corte a junio de 2026, un total de mil 382 personas han sido canalizadas para laborar en Canadá a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT).

Además, detalló que la dependencia cuenta con una base de datos de mil 750 personas activas, de las cuales mil 637 serán canalizadas durante el segundo semestre del año, mientras que otras 300 permanecen en espera de incorporación.

El programa está dirigido a jornaleros agrícolas, peones y campesinos que son contratados por periodos de entre seis semanas y ocho meses para desempeñar actividades relacionadas con cultivos de verduras, frutas, plantas de ornato, árboles maderables y navideños, así como tabaco y ginseng en distintas provincias canadienses.

Algo muy importante es que tienen una evaluación de conocimiento y también una revisión física, para saber sí tienen esa fortaleza para llevar a cabo la actividad en el campo. José Noé Altamirano Islas, secretario del Trabajo y Competitividad

Abriendo Espacios brinda atención a personas con mayores barreras laborales

A través del programa Abriendo Espacios, la STyC impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad, personas adultas mayores y jefas de familia.

Durante el primer semestre de 2026, la dependencia brindó asesoría a 498 personas buscadoras de empleo, de las cuales 48 lograron colocarse en un empleo formal. Además, se abrieron 42 vacantes inclusivas dirigidas a grupos vulnerables.

La STyC fortaleció la inclusión laboral y canalizó a mil 382 personas para trabajar en Canadá durante 2026. (Cortesía)

Pruebas VALPAR identifican habilidades y competencias laborales

El secretario del Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas, informó que la dependencia también aplica las pruebas VALPAR, una herramienta especializada para identificar habilidades, aptitudes, destrezas e intereses laborales de las personas buscadoras de empleo.

De enero a junio de 2026 se realizaron 36 evaluaciones, de las cuales 21 corresponden a personas con discapacidad y 15 a personas adultas mayores.

Lo que hacemos es generar un perfil laboral, a través de una entrevista de identificación de habilidades y competencias. Evaluamos en pruebas físicas la coordinación, la psicomotricidad fina o gruesa, la precisión, la coordinación, la capacidad de aprendizaje y el razonamiento. José Noé Altamirano Islas, secretario del Trabajo y Competitividad

Al concluir el proceso, las personas participantes reciben una Constancia de Habilidades Laborales, documento que concentra los resultados obtenidos y sirve como apoyo para promover su perfil ante potenciales empleadores.

Finalmente, el secretario del Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas, afirmó que estas acciones buscan fortalecer el acceso al empleo digno, incluyente y con igualdad de oportunidades para las y los tlaxcaltecas.