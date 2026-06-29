Tlaxcala destinará más de 12 mil 777 millones de pesos para infraestructura, vivienda y acciones de bienestar, recursos con los que se ejecutarán cerca de 7 mil obras en beneficio de los 60 municipios del estado.

De acuerdo con el Gobierno estatal, esta representa la mayor inversión en obra pública en la historia de Tlaxcala. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros señaló que el objetivo es reducir rezagos históricos, fortalecer el desarrollo regional y garantizar que la infraestructura llegue a todas las comunidades.

Tlaxcala contempla obras de infraestructura, salud, educación y vivienda

La inversión considera proyectos de salud, educación, vivienda, agua potable, drenaje, saneamiento, seguridad e infraestructura urbana, además de programas de bienestar.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno estatal destina recursos propios para fortalecer a los municipios con mayor concentración poblacional mediante obras de pavimentación, alumbrado público, redes de agua potable, drenaje, vivienda y mejoramiento urbano.

De forma paralela, también se desarrollan obras de agua potable, electrificación, caminos, vivienda e infraestructura comunitaria en municipios con menor población y mayores rezagos, con el propósito de disminuir las brechas de desarrollo.

El Gobierno de Tlaxcala reportó una inversión histórica de más de 12 mil 777 mdp en infraestructura. (Cortesía )

Municipios de Tlaxcala reciben inversión en infraestructura y vivienda

El Gobierno de Tlaxcala informó que municipios como Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Españita, Yauhquemehcan y Xaltocan registran niveles relevantes de inversión en proporción con su población, como parte de la distribución de recursos públicos.

Además, la administración estatal ha impulsado más de 50 mil acciones de vivienda y equipamiento con ecotecnologías, así como obras de infraestructura educativa, servicios comunitarios, agua potable y saneamiento.

Finalmente, el Gobierno recordó que, en abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el desarrollo alcanzado en Huamantla y señaló a Tlaxcala como referente para la estrategia nacional de Polos de Desarrollo para el Bienestar.