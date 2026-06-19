La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, encabezaron la entrega de cartas de liberación total de adeudos a 249 mujeres productoras y pequeños productores tlaxcaltecas, como parte del programa federal “Volver a Crecer” de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND).

La estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca brindar certeza financiera a miles de personas del sector rural que enfrentaban créditos pendientes, permitiéndoles recuperar estabilidad económica y nuevas oportunidades de desarrollo.

Programa “Volver a Crecer” impulsa al campo de Tlaxcala

Durante el evento realizado en Palacio de Gobierno, Mónica Fernández Balboa destacó que el programa contempla la atención de 60 mil 298 clientes y cerca de 80 mil créditos a nivel nacional, además de beneficiar a más de 13 mil 400 mujeres acreditadas que mantenían adeudos, muchos de ellos derivados de financiamientos contratados por terceros a su nombre.

Por su parte, Lorena Cuéllar afirmó que esta acción representa un alivio para cientos de familias que durante años enfrentaron la incertidumbre de perder su patrimonio debido a las deudas adquiridas.

La mandataria estatal también reconoció el respaldo del INDEP para que Tlaxcala se convirtiera en la primera entidad del país en implementar esta estrategia, consolidándose como referente nacional en la aplicación de programas de apoyo al sector productivo.

Además de la liberación total de adeudos, el programa contempla un segundo esquema que permite a los beneficiarios acceder a un descuento del 30 por ciento sobre el monto total de la deuda y la reestructuración del 70 por ciento restante mediante pagos a 12, 24 o 36 meses.

En este apartado se benefician 120 productores tlaxcaltecas, entre ellos 11 mujeres productoras y 109 pequeños productores con adeudos que van desde los 248 mil pesos hasta los 10 millones de pesos.

Productores de Tlaxcala acceden a descuentos, reestructuración y nuevos beneficios

Las autoridades recordaron que todos los trámites se realizan directamente a través de los puntos de atención de la FND y del INDEP, por lo que enfatizaron que no se requieren gestores ni intermediarios, además de que el proceso es completamente gratuito.

Los municipios con mayor número de beneficiarios son Tlaxco, Huamantla, Nanacamilpa, Atltzayanca, Cuapiaxtla y Hueyotlipan.

Entre los beneficios que ofrece el programa “Volver a Crecer” destacan la entrega de cartas de finiquito, la liberación de garantías, el desistimiento de acciones legales relacionadas con los créditos y la actualización de la situación financiera de los beneficiarios ante el buró de crédito, facilitando el acceso a nuevos financiamientos.

Con estas acciones, el Gobierno de México, a través del INDEP, y la administración de Lorena Cuéllar fortalecen el respaldo al campo tlaxcalteca y contribuyen a mejorar las condiciones de desarrollo para mujeres y hombres productores de la entidad.