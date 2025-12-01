El Gobierno de México reafirmó su compromiso con una migración laboral ordenada, segura, regular y circular, a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), considerado un referente internacional desde hace 51 años.

Durante la reunión de cierre de Temporada 2025, encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), ambos países revisaron resultados y prioridades del programa para el 2026.

PTAT beneficia a más de 25 trabajadores mexicanos

A lo largo del 2025, el PTAT logró que más de 25 mil personas pudieran acceder a un empleo temporal en diversas provincias de Canadá, con estancias que van de 1.5 a 8 meses, en zonas como:

Ontario

Quebec

Columbia Británica

Alberta

Nueva Escocia

Manitoba

Islas Príncipe Eduardo

Saskatchewan

New Brunswick

Newfoundland

Durante los dos días de trabajo, las autoridades de ambas naciones reafirmaron su compromiso de seguir modernizando el PTAT bajo una visión centrada en los derechos humanos, condiciones laborales dignas y equidad de género.

Asimismo, el programa se mantiene como un ejemplo de cooperación internacional, gracias a la participación coordinada de diversas instituciones mexicanas y canadienses.

PTAT se fortalece tras el Plan de Acción México-Canadá

Por otra parte, se destacó que los acuerdos alcanzados están alineados con el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, el cual fue firmado el 18 de septiembre y establece que la movilidad, inclusión y bienestar son pilares fundamentales. Asimismo, busca impulsar políticas de protección laboral, diálogo bilateral permanente y nuevas oportunidades de movilidad.

Con estos esfuerzos, México reitera su compromiso con un modelo de movilidad que beneficia a las familias trabajadoras y fortalece la relación binacional.