San Miguel de Allende reafirmó su liderazgo turístico internacional al ser reconocida por Travel + Leisure como la No. 1 City in the World y No. 1 City in Mexico, distinciones que obtiene por tercer año consecutivo gracias a su riqueza cultural, patrimonio, hospitalidad y oferta turística.

El presidente municipal, Mauricio Trejo, destacó que este reconocimiento es resultado del trabajo conjunto entre la ciudadanía, el sector turístico, prestadores de servicios, comerciantes, artesanos, restauranteros, hoteleros, guías y trabajadores municipales, quienes han contribuido a consolidar el prestigio internacional del destino.

San Miguel de Allende vuelve a ser la mejor ciudad del mundo en 2026. (Cortesía)

San Miguel de Allende mantiene su liderazgo como la mejor ciudad del mundo en 2026

Con este resultado, San Miguel de Allende suma tres años consecutivos, 2024, 2025 y 2026, como la mejor ciudad del mundo, un hecho sin precedentes que fortalece su posición entre los destinos turísticos más reconocidos a nivel internacional.

Los World’s Best Awards son otorgados con base en las votaciones de los lectores de Travel + Leisure, quienes califican aspectos como cultura, patrimonio, hospitalidad, gastronomía, oferta turística, compras y la experiencia general del visitante.

Bajo la administración de Mauricio Trejo, la ciudad ha impulsado una estrategia enfocada en la conservación de su patrimonio, el fortalecimiento de su competitividad turística, el ordenamiento de su crecimiento y la preservación de la experiencia que la ha convertido en uno de los destinos favoritos de viajeros de todo el mundo.