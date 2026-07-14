La revisión salarial 2026 entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Pemex entró formalmente en su etapa de negociación con la instalación de la Comisión Mixta Revisora del Salario.

Aunque el posible incremento salarial ha sido uno de los temas centrales, la negociación también contempla asuntos relacionados con la salud laboral, entre ellos la atención médica y el abasto de medicamentos para los trabajadores petroleros y personas jubiladas.

La salud laboral, uno de los temas centrales en la negociación entre STPRM y Pemex

Más de 100 mil trabajadores que laboran en campos petroleros, refinerías, plataformas y terminales marítimas dependen del sistema de salud de Pemex para recibir atención médica oportuna, una prestación considerada indispensable debido a las condiciones de riesgo en las que desempeñan sus actividades.

Este esquema también beneficia a las personas jubiladas de la empresa, como parte de las prestaciones laborales establecidas en el contrato colectivo.

El sistema de salud de Pemex, construido a lo largo de décadas de negociación entre la empresa y el sindicato, requiere recursos suficientes, personal especializado y un suministro constante de medicamentos e insumos para operar de manera eficiente.

Cuando alguno de estos elementos presenta deficiencias, los trabajadores pueden enfrentar retrasos en sus tratamientos, prolongar periodos de recuperación o recurrir a servicios médicos externos para atender padecimientos que deberían resolverse dentro del sistema institucional.

Además, la falta de atención médica oportuna puede incrementar el ausentismo laboral y elevar los riesgos operativos, especialmente en una industria donde las actividades de extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos demandan condiciones físicas óptimas y altos estándares de seguridad.

Atención médica y medicamentos, factores clave para la operación de Pemex

El abasto de medicamentos también forma parte de la discusión entre el STPRM y Pemex, con el objetivo de garantizar que hospitales y clínicas de la empresa cuenten con los insumos necesarios para atender a los trabajadores en las distintas regiones petroleras del país, como el Golfo de México, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

La negociación ocurre mientras Pemex busca fortalecer su capacidad operativa mediante nuevos proyectos y alianzas estratégicas, por lo que contar con personal protegido y con acceso a servicios médicos también representa un factor para mantener la productividad, la continuidad de las operaciones y la seguridad industrial.

Con la instalación de la Comisión Mixta Revisora del Salario, ambas partes cuentan ahora con el espacio institucional para definir no solo el porcentaje del incremento salarial, sino también acciones relacionadas con la atención médica y el suministro oportuno de medicamentos, aspectos que forman parte de las condiciones laborales de quienes integran la industria petrolera nacional.