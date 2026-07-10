El caso del sobreprecio de la planta de Agronitrogenados que Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió entre 2013 y 2014 y que llevó a Alonso Ancira a un proceso legal, fue reabierto puesto a que el presidente de Altos Hornos de México no hizo el último pago.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hubo incumplimiento por parte de Alonso Ancira. Sin embargo, existen apelaciones pendientes por resolver que impiden “la prosecución del procedimiento penal” contra el empresario y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Alonso Ancira no cumplió con su tercer pago a Pemex por la planta de Agronitrogenados

A través de un comunicado compartido por la Fiscalía General de la República (FGR) se confirmó que Alonso Ancira no cumplió con el pago de reparación del daño que él mismo promovió por la planta de Agronitrogenados.

La FGR recordó que Ancira debía pagar un total de 216.6 millones de dólares por el sobreprecio al que vendió la planta de Agronitrogenados a Pemex cuando Emilio Lozoya estaba a cargo.

Sin embargo, el último pago de 112.497 millones de dólares que debía hacer, no fue efectuado, para después pedir un plazo más largo argumentando “un proceso de capitalización y reestructura financiera” en su empresa, lo que llevó a una prórroga.

Pese a ello, Alonso Ancira volvió a incumplir con el último pago al Estado mexicano, lo que llevó a la FGR a reanudar el proceso penal en su contra.

Pero por otra parte, Emilio Lozoya promovió un amparo por este proceso penal, por lo que un Juez de Control determinó que “no podía emitirse una determinación mientras el asunto permaneciera pendiente”.

Aunque en noviembre de 2025 el amparo fue negado y en 2026 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal lo confirmó, aún quedan “dos procedimientos de apelación pendientes de resolución”, por lo que “impide la prosecución del procedimiento penal para Emilio [Lozoya] y Alonso [Ancira]”.

Comunicado de la FGR sobre el proceso penal contra Alonso Ancira y Emilio Lozoya. (@FGRMexico)

FGR busca que Estado obtenga reparación del daño de Alonso Ancira y Emilio Lozoya

La FGR confirmó que Alonso Ancira no hizo el último pago de la planta de Agronitrogenados que vendió a un sobreprecio a Pemex. Sin embargo, por ello se ha seguido un proceso para insistir que se cumpla lo pactado.