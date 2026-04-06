El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana Prieto, encabezó la reinauguración del Salón Duomo de la Sección 24 en Salamanca, Guanajuato, tras una rehabilitación integral realizada el pasado 27 de marzo de 2026.

La renovación del recinto se presentó como un símbolo de gestión y continuidad sindical, al transformar de fondo un espacio clave para la vida gremial de los trabajadores petroleros.

STPRM renueva Salón Duomo en Salamanca como parte de su vida sindical

Desde el corazón industrial de Guanajuato, donde opera una de las refinerías más importantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), el sindicato llevó a cabo la modernización del inmueble, con mejoras estructurales que impactan directamente en su funcionalidad.

Durante el acto, Ricardo Aldana Prieto destacó que la obra refleja el compromiso del sindicato con sus agremiados y subrayó que “el sindicato cumple lo que promete”.

La rehabilitación permitirá a los trabajadores contar con un espacio renovado para reunirse, deliberar y fortalecer su organización, en un entorno digno y adecuado para sus actividades.

El líder sindical también resaltó el valor simbólico del recinto, al señalar que espacios como el Salón Duomo forman parte de la identidad de la comunidad petrolera y del sentido de pertenencia de sus integrantes.

Liderazgo sindical y coordinación con Pemex en Salamanca

Al evento asistieron el gerente de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, Fidel Vizcaíno García, y el director del Hospital Regional Salamanca de Pemex, Sergio Javier Madrigal Arana, además de dirigentes de comités ejecutivos locales de distintas regiones del país.

La presencia de funcionarios de Pemex reflejó la coordinación entre el sindicato y la empresa productiva del Estado, más allá de los procesos contractuales.

Durante la ceremonia, Aldana Prieto reconoció el trabajo del secretario general de la Sección 24, Luis Miguel Lee Palos, así como del dirigente Fernando Pacheco Martínez, quienes impulsaron la rehabilitación desde el ámbito local.

El líder nacional del STPRM afirmó que la modernización de los espacios sindicales representa una inversión en la identidad colectiva de los trabajadores y en el fortalecimiento de su organización.