El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), a cargo de Ricardo Aldana cumple este sábado 15 de agosto 91 años de su fundación, en el punto de mayor expansión de infraestructura, capacitación y beneficios sociales de su historia reciente, de acuerdo con cifras de la propia organización.

El líder sindical Ricardo Aldana actualmente dirige el proceso rumbo a la revisión salarial 2026. En las últimas semanas recorrió las 36 secciones del sindicato para recoger de forma directa las demandas de la base trabajadora antes de fijar el pliego petitorio, en un ejercicio que incluyó asambleas, comités de huelga y sesiones de rendición de cuentas.

La Revisión Salarial 2026 es una demostración de que el STPRM ejerce su representación con democracia y transparencia. Ricardo Aldana, líder sindical

El sindicato, con más de 96 mil trabajadores sindicalizados, aprobó una prórroga del periodo de prehuelga por 30 días para continuar con las negociaciones del incremento al salario.

En este contexto, Ricardo Aldana destacó también el papel que desempeñan diariamente las y los trabajadores petroleros en la operación de una industria estratégica para el país.

Detrás de cada gota de combustible que mueve a México está la historia de un compañero o una compañera que lo deja todo en su área de trabajo. Ante cualquier adversidad, se responde con profesionalismo, coraje y un profundo amor por su labor y, sobre todo, por México. Ricardo Aldana, líder sindical

STPRM cumple 91 años con crecimiento en infraestructura y beneficios para trabajadores (cortesía )

STPRM reporta crecimiento en infraestructura y capacitación

En infraestructura, el STPRM reporta el desarrollo y rehabilitación de más de 14 instalaciones entre 2022 y 2025. En marzo pasado inauguró el Centro de Convenciones “2 de Julio” en Agua Dulce, Veracruz, y opera ya en Villahermosa su primer Centro de Formación y Capacitación, certificado por el CONOCER, con un segundo complejo anunciado para la Ciudad de México.

En beneficios a las familias petroleras, el STPRM contabiliza el paso a planta de más de 13,000 trabajadores que antes tenían contratos temporales, gestionó más de 1,400 becas para trabajadores, más de 18,750 becas para hijos de trabajadores y desarrolló más de 20,800 eventos de capacitación.

El sindicato ha respaldado además públicamente la política energética de la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió ser incluido en los procesos de reconversión laboral que enfrenta Pemex.

STPRM cumple 91 años de su fundación

El STPRM se fundó el 15 de agosto de 1935, cuando sindicatos petroleros dispersos por el país se unificaron mediante un acta constitutiva firmada en las instalaciones del Sindicato Ferrocarrilero en la Ciudad de México.

Dos años más tarde, en 1937, los propios trabajadores asumieron la operación de las instalaciones petroleras, antecedente directo de la expropiación de 1938. A 91 años de su fundación, el sindicato señala que su etapa reciente está marcada por el crecimiento de infraestructura, capacitación y beneficios sociales para las y los trabajadores petroleros y sus familias.