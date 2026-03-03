Ricardo Aldana Prieto es una figura relevante dentro de la política mexicana, ya sea como miembro del PRI o como dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en Pemex.

Cosa que le ha valido el reconocimiento a Ricardo Aldana Prieto, pero también muchas críticas y escándalos a su alrededor, relacionados con Pemex y su gestión como dirigente del STPRM.

¿Quién es Ricardo Aldana Prieto?

Luis Ricardo Aldana Prieto es un político mexicano originario de Orizaba, Veracruz; quien ha militado en el PRI y actualmente es dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Ricardo Aldana (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

¿Qué edad tiene Ricardo Aldana Prieto?

Ricardo Aldana Prieto nació el 3 de mayo de 1954, actualmente tiene 71 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ricardo Aldana Prieto?

Ricardo Aldana Prieto está casado desde hace varios años; sin embargo, el nombre de su esposa no es público.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Aldana Prieto?

Al haber nacido el 3 de mayo, Ricardo Aldana Prieto es del signo de Tauro.

Ricardo Aldana, nuevo secretario general del STPRM (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

¿Cuántos hijos tiene Ricardo Aldana Prieto?

Ricardo Aldana Prieto tiene dos hijos; Luis Patrón Aldana y Luis Antonio Aldana Patrón.

¿Qué estudió Ricardo Aldana Prieto?

Ricardo Aldana Prieto estudió Ingeniería Electromecánica; sin embargo, no terminó la carrera, asimismo no se hizo pública la institución donde cursó la educación superior.

¿En qué ha trabajado Ricardo Aldana Prieto?

Ricardo Aldana Prieto ha desempeñado varios puestos tanto en el PRI, como en el STPRM desde la década de los 70’s.

Esta es la carrera de Ricardo Aldana Prieto desde su integración a Pemex y el STPRM, donde fue cercano a Carlos Romero Deschamps:

1972 - Trabajador de Pemex y miembro del STPRM

1978 - Secretario Tesorero del STPRM

1979 - Miembro activo del PRI

2000 - Senador de la República, secretario de la Comisión de Energía

2006 - Diputado Federal Secretario de la Comisión de Energía

2022 - Dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana