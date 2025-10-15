Petróleos Mexicanos (Pemex) encabezado por Víctor Rodríguez Padilla y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo 2025–2027, centrado en el bienestar de las y los trabajadores, así como en la viabilidad de la empresa.

Aumento salarial del 4.5% para trabajadores de Pemex

Entre los acuerdos destaca un incremento directo al salario del 4.5%, reforzando las condiciones laborales del personal y alineándose con la política de justicia laboral y equilibrio financiero del Gobierno de México.

El director general de Pemex subrayó que el acuerdo refleja un profundo entendimiento y compromiso con las personas y la historia de la empresa. Por su parte, el secretario del STPRM, Ing. Luis Ricardo Aldana Prieto, señaló que estos acuerdos fortalecen la relación Pemex–trabajadores, garantizando viabilidad y mejores condiciones laborales.

Durante este proceso, se privilegió siempre el interés superior de México, fortaleciendo la viabilidad de nuestra empresa en un entorno operativo y financiero desafiante, pero también lleno de oportunidades. Victor Rodríguez

Además, se reconoció el respeto y apoyo brindado por ambas partes, así como el respaldo de las autoridades, incluyendo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya visión a favor de la soberanía energética fue destacada.

Con esta firma se completa la cuadragésima revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, reflejo de más de 80 años de colaboración entre Pemex y el STPRM, fortaleciendo una relación laboral basada en confianza, compromiso y responsabilidad compartida.