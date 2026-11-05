Andrea Chávez dio a conocer que llevará a cabo recorridos por las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, marcando el inicio sus trabajos como coordinadora de Morena en dicho municipio con miras al 2027.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Andrea Chávez señaló que, si bien la labor política requiere de diálogo y acuerdos, la esencia del servicio público reside en el contacto directo con la población en colonias de la zona fronteriza.

Andrea Chávez realizará recorridos en Ciudad Juárez para escuchar las necesidades de la población

Andrea Chávez anunció de manera oficial que realizará recorridos por las distintas colonias de Ciudad Juárez, luego de ser designada por Morena como su coordinadora en este municipio chihuahuense rumbo a las elecciones 2027.

Afirmó que con esta iniciativa busca desplazar la actividad gubernamental y partidista de reuniones cerradas hacia las comunidades.

Chávez sostuvo que para ella la política debe fortalecerse con una presencia constante en territorio, donde se escuchen de primera mano las necesidades colectivas de la población.

Explicó que el propósito primordial de esta estrategia es garantizar que el pueblo se sienta acompañado, escuchado y atendido dentro de las facultades correspondientes de su coordinación.

Por ello, con este despliegue organizativo, Chávez pretende fortalecer la estructura política desde abajo, sumando esfuerzos locales que contribuyan a los objetivos democráticos en todo el estado de Chihuahua.

Durante las jornadas comunitarias, se empleará el periódico Regeneración como herramienta de difusión para llevar la propuesta informativa a todos los hogares fronterizos.

Chávez reiteró su compromiso de mantener una labor itinerante e ininterrumpida junto a la población, concluyendo que su trabajo continuará desarrollándose directamente en las propias calles de Ciudad Juárez.