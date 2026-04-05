Denuncian que habría una quinta víctima ligada a la aplicación sueros vitaminados en una clínica privada ubicada en la colonia Jesús García en Hermosillo, Sonora.

En entrevista, Zulema Yasmín señaló que su hijo Zahid Alberto Castro Legarda -de 22 años- murió dos días después de haber recibido el tratamiento de sueros vitaminados.

Denuncian una quinta muerte presuntamente relacionada con los sueros vitaminados

Zulema Yasmín denunció que su hijo Zahid murió luego de que recibió un tratamiento de sueros vitaminados presuntamente en la misma clínica en la que los recibieron:

Dinora Ontiveros

Catalina Figueroa

Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida

De acuerdo con su relato, personal relacionado con el doctor Jesús Maximiano “N” habría acudido al domicilio de Zahid para administrarle el suero vitaminado, luego de que este lo solicitó para aliviar una resaca.

Horas después de recibirlo, Zahid comenzó a presentar síntomas como náuseas y mareo, Zulema Yasmín incluso relató que su hijo se desmayó.

Zahid habría sido trasladado al Hospital General donde fue dado de alta tras ser diagnosticado con deshidratación.

🚨 Madre denuncia que su hijo joven murió tras recibir suero vitaminado en #Hermosillo.



Sería la quinta víctima de la clínica homeopática cuyos sueros provocaron la muerte de 4 personas.



En @ImagenTVMex, la madre de Zahid, Zulema Yasmín, denunció que su hijo comenzó a presentar… pic.twitter.com/Sxp9bChMCN — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) April 4, 2026

Sin embargo, Zahid empezó a presentar más problemas de salud durante la madrugada y a la mañana ya tenía palidez, manchas en la piel y moretones.

Posteriormente presentó una hemorragia, por lo que nuevamente fue llevado al hospital donde su estado de salud empeoró y enfrentó complicaciones como falla hepática y renal.

“Se sentía muy mal, muy mareado, se desmayó en el baño, se golpeó la cabeza y comenzó a vomitar. Cuando intenté ayudarlo empezó a desangrarse” Zulema Yasmín

Zulema Yasmín señaló que el acta de defunción de Zahid apunta como causas del fallecimiento falla respiratoria, choque séptico y falla orgánica múltiple.

Autoridades no han confirmado oficialmente una quinta víctima ligada a la aplicación de sueros vitaminados

El caso ha sido señalado como una posible quinta víctima relacionada con los sueros vitaminados, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente este caso dentro de la misma línea de investigación.

Zahid Alberto Castro habría muerto el pasado 30 de marzo y presuntamente sería la quinta víctima ligada al tratamiento de sueros vitaminados en una clínica en Hermosillo, Sonora.

Zulema Yasmín mencionó algunas irregularidades al presentar su denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y acusa que las autoridades minimizaron el caso.

La mamá de Zahid Alberto Castro incluso mostró que contaba con el suero utilizado, incluyendo el catéter y restos de sangre, pero las autoridades no lo tomaron como prueba.

Zulema Yasmín aseguró que solo busca justicia, pues el suero vitaminado terminó siendo un “veneno” para su hijo.