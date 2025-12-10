La mañana de hoy martes 9 de diciembre, una pipa de gas se impactó en contra de viviendas en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, estos hechos dejaron daños en varias propiedades, así como al menos 3 personas detenidas.

Pipa de gas destroza dos viviendas en Naucalpan; chofer fue trasladado al Ministerio Público

La mañana de este martes, una pipa de gas se impactó contra un grupo de viviendas ubicadas en la colonia San Juan Totoltepec, en Naucalpan, Estado de México.

Los hechos tuvieron lugar en la calle López Mateos, cuando el chofer de la pipa de gas pretendía bajar por una pendiente que se localiza sobre dicha calle.

Sin embargo, el chofer señaló que los frenos de la pipa no respondieron, por lo que perdió el control de la unidad y se abalanzó sobre las viviendas.

Esto destruyó la fachada de al menos dos casas, aunque pese a lo aparatoso del accidentem las autoridades indicaron que no se reportaron personas lesionadas.

Pipa de gas impacta viviendas en Naucalpan (Tomada de FB)

Al tratarse de una pipa de gas se generó alarma entre los vecinos, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Fue así que hasta el sitio arribó personal de Bomberos y Protección Civil de Naucalpan, quienes lograron retirar la pipa y evitar alguna situación de riesgo.

Debido al accidente, el chofer de la pipa, así como otros dos trabajadores de la empresa, fueron llevados ante un Ministerio Público , con el objetivo de que presentaran su declaración y deslindaran responsabilidades.

Se espera que la empresa se haga cargo del pago por la reparación de los daños, a la espera de que las casas dañas sean evaluadas por elementos de Protección Civil quienes determinarán su habitabilidad tras los daños.