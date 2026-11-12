La presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza, y el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez encabezaron la cuarta edición del Congreso de la Familia 2026, que reunió a más de mil 500 asistentes en un espacio de reflexión, aprendizaje y convivencia para fortalecer los vínculos familiares.

El encuentro se realizó en Hermosillo con la participación de estudiantes y familias de distintos municipios y comunidades, quienes asistieron a cinco conferencias impartidas por invitados que compartieron experiencias de vida y herramientas para enfrentar los desafíos personales y familiares.

Patty Ruibal destaca el valor del Congreso de la Familia para los jóvenes

Durante la inauguración, Patricia Ruibal Zaragoza dio la bienvenida a los asistentes, entre quienes predominó la participación juvenil, con estudiantes de Hermosillo, Guaymas y el poblado Miguel Alemán.

La presidenta de DIF Hermosillo invitó al público a escuchar las experiencias de los conferencistas con apertura y disposición para reflexionar sobre sus propias decisiones.

Hoy quiero pedirles que escuchen con los oídos, pero también con el corazón. Tal vez hoy escuchen algo que les haga reflexionar, que les dé valor para tomar una decisión, para pedir perdón, para volver a intentarlo o simplemente para creer un poquito más en ustedes mismos. Patty Ruibal, presidenta del DIF Hermosillo.

Por su parte, el alcalde Toño Astiazarán destacó la importancia de colocar a las personas y a las familias en el centro de las políticas públicas, al señalar que el fortalecimiento familiar es un elemento fundamental para construir una sociedad justa, armónica y segura.

El presidente municipal también recordó que el Congreso comenzó en 2023 con 800 asistentes y que, desde su primera edición, ha llegado a más de 5 mil personas. Añadió que el objetivo es consolidarlo como una tradición para Hermosillo.

Congreso de la Familia 2026 reúne a jóvenes y familias en Hermosillo (Cortesía)

Congreso de la Familia 2026 presenta cinco conferencias en Hermosillo

El programa de esta cuarta edición incluyó cinco conferencias con invitados que compartieron sus historias y perspectivas sobre la toma de decisiones, la superación personal y la construcción de un propósito de vida.

Las participaciones estuvieron a cargo de:

Emilio Betancourt, con la conferencia “Es momento de decidir”.

Isabella Springmühl, con “Todo comienza con un sí”.

Diego Zepeda, con “La apuesta que cambió mi vida”.

Farid Dieck, con “Construyendo un sentido”.

Roberto Morales, conocido como RobeGrill, junto a su padre, Andrés Morales, con “La fuerza de dos generaciones”.

El encuentro fue organizado por el Gobierno Municipal, a través de DIF Hermosillo, como parte de las actividades orientadas a fortalecer los vínculos familiares, fomentar valores y promover espacios de aprendizaje para jóvenes y adultos.

Congreso de la Familia 2026 reúne a jóvenes y familias en Hermosillo (Cortesía)

Entre los asistentes estuvieron Drew Hoster, cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo; Madeleine Bonnafoux Alcaraz, directora general de DIF Hermosillo; y María Lizette Salazar López, directora de la Familia de DIF Hermosillo.

También participaron estudiantes de instituciones educativas como Cecytes, CBTIS 132, Colegio Larrea, CDI Alfaes, Tecnológico de Monterrey, Instituto Vanguardia, Colegio Regis, Unilíder, Tec Milenio e Instituto Irlandés, entre otras.