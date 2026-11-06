El Partido Acción Nacional (PAN) nombró a Antonio “Toño” Astiazarán coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Sonora, una responsabilidad con la que el partido busca impulsar un proyecto político en la entidad.

Durante el acto, ante integrantes de la Comisión Permanente Nacional del PAN, dirigentes estatales, militantes y representantes de la sociedad civil, Astiazarán señaló que su nombramiento representa una oportunidad para replantear el rumbo del estado y promover mejores gobiernos, mayor seguridad, servicios públicos eficientes y más oportunidades para las familias sonorenses.

Toño Astiazarán plantea impulsar un cambio político en Sonora

Al asumir la coordinación, Toño Astiazarán señaló que Sonora enfrenta desafíos en materia de seguridad, salud, infraestructura, agua y generación de oportunidades, por lo que consideró necesario impulsar soluciones y gobiernos capaces de ofrecer resultados.

El también alcalde de Hermosillo sostuvo que defender la Patria, la Familia y la Libertad implica escuchar a la ciudadanía, proteger las instituciones y promover gobiernos honestos y responsables.

Jorge Romero respalda nombramiento de Toño Astiazarán como coordinador del PAN

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el nombramiento de Astiazarán responde a una petición de ciudadanos sonorenses y reconoció su trayectoria de trabajo, así como los resultados que, de acuerdo con el dirigente, ha conseguido al frente del Gobierno Municipal de Hermosillo.

Romero Herrera señaló que Acción Nacional inicia una nueva etapa en Sonora y que buscará impulsar un cambio político en la entidad para ofrecer una alternativa frente a los resultados de los gobiernos actuales.

Por su parte, Celina Aldana, presidenta del PAN en Sonora, afirmó que el partido trabajará unido para llevar el proyecto de Toño Astiazarán a todos los municipios del estado.

La dirigente expresó su respaldo al nuevo coordinador y destacó la confianza de la militancia y de ciudadanos sonorenses en su liderazgo y trayectoria.