El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, anunció dos iniciativas de movilidad sustentable durante el segundo día de actividades del Foro Mundial de Energía Solar 2026: H Bici, un sistema piloto de bicicletas eléctricas compartidas, y Viaja Segura, un servicio de taxis eléctricos operados por mujeres y dirigido a mujeres y familias.

Ambos proyectos buscan impulsar el uso de vehículos eléctricos y ofrecer nuevas alternativas de transporte en la ciudad. De acuerdo con el anuncio, H Bici comenzará con 40 bicicletas, mientras que Viaja Segura iniciará operaciones con hasta 20 unidades.

H Bici: bicicletas eléctricas para recorrer Hermosillo

El programa piloto H Bici Hermosillo estará disponible para la ciudadanía en general, con especial atención a estudiantes. Las 40 bicicletas eléctricas tendrán GPS, cargadores y candados que podrán activarse desde el teléfono celular mediante una aplicación web.

Astiazarán explicó que, durante esta primera etapa, el servicio no tendrá costo y permitirá a las personas utilizar las bicicletas en ciclovías y ciclocarriles habilitados para este tipo de movilidad.

Estamos muy contentos, este programa H Bici es un programa piloto con la intensión obviamente de que en el futuro pueda crecer, tendrá una aplicación móvil que en este caso a través de una página web poder aplicar y acceder, las bicicletas van a contar con sus respectivos cargadores y van a tener este candado que se podrá activar desde el teléfono para abrir y moverse por nuestra ciudad. Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo

El circuito inicial conectará el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), sobre la avenida Alberto Gutiérrez, con el Centro de Economía Circular (CEC), ubicado en Yáñez y Seguro Social. En el trayecto se instalarán dos paradas intermedias con racks de carga para las bicicletas.

Hermosillo anuncia H Bici y Viaja Segura (cortesía)

Viaja Segura ofrecerá taxis eléctricos operados por mujeres

La segunda iniciativa, Viaja Segura Hermosillo, contempla la puesta en marcha de un servicio piloto de hasta 20 taxis eléctricos, pensado para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres usuarias.

El proyecto funcionará mediante una aplicación web, con un esquema similar al de otros servicios de transporte privado. Los vehículos contarán con cámaras interiores, mientras que la plataforma incluirá un botón de pánico y conexión con instituciones de seguridad pública.

El Ayuntamiento de Hermosillo abrirá una convocatoria para que mujeres se incorporen como operadoras del servicio, que busca ofrecer traslados para mujeres y familias mediante unidades eléctricas.

La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert Córdova, informó que también se gestionan convenios para subsidiar inicialmente las tarifas de las usuarias. Una vez que el sistema esté en funcionamiento, la operación de Viaja Segura quedará a cargo de la cooperativa Morritas.

Con H Bici y Viaja Segura, el Gobierno de Hermosillo plantea ampliar las alternativas de transporte eléctrico en la ciudad y combinar la movilidad sustentable con nuevas opciones para los desplazamientos cotidianos y la seguridad de las mujeres.