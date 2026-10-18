El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, encabezó la premiación de L’Étape by Tour de France 2026, competencia ciclista que reunió a deportistas de México y otros países.

En la prueba estelar de 120 kilómetros, la hermosillense Priscila García Hernández y el sinaloense Enrique Esquerra Azcona obtuvieron el primer lugar en sus respectivas ramas y aseguraron su inscripción para competir en el Tour de France, en Francia.

La ceremonia se realizó en el Parque Madero, donde cientos de ciclistas celebraron al concluir las distintas rutas. El evento contó con participantes de países como Francia, España y Colombia, además de representantes de varios estados de la República.

Priscila García y Enrique Esquerra ganan la ruta larga de 120 km

En la rama femenil, Priscila García Hernández, de 28 años, completó el recorrido en 3 horas, 17 minutos y 53 segundos, mientras que Enrique Esquerra Azcona, originario de Culiacán, Sinaloa, ganó la categoría varonil con un tiempo de 3 horas, 7 minutos y 16 segundos.

En la competencia masculina, el segundo lugar fue para Rafael Villalpando Sanora, con 3:08:42, y el tercero para Harley Murguía Bernal, con 3:08:43. En la rama femenil, Julieta García Justo terminó en segundo lugar con 3:23:34, seguida de Diana Sánchez Félix, quien registró 3:37:14.

Los ganadores absolutos de ambas ramas obtuvieron su pase directo de inscripción para representar a México en el Tour de France, en Francia.

¿Quiénes ganaron las otras rutas de L’Étape by Tour de France?

La competencia también incluyó recorridos de menor distancia y un reto cronometrado. En la Ruta Corta de 67 kilómetros, los primeros lugares fueron para Israel González Bastidas, con 1:46:57, y Paola Cajigas Arvizu, con 2:02:26.

En la Ruta Sprint de 30 kilómetros, Juan Carlos Ramos Encinas obtuvo el triunfo varonil con 54 minutos y 8 segundos, mientras que Samantha Cadena García ganó la categoría femenil con 1:05:36.

Por su parte, en el Reto Cronometrado, correspondiente al tramo del kilómetro 40 al 46, José Ulises García Núñez registró 7 minutos y 49 segundos, y Julieta García Justo completó el recorrido en 8 minutos y 52 segundos.

Toño Astiazarán destaca organización de la competencia en Hermosillo

Durante la premiación, Antonio Astiazarán destacó la importancia de que Hermosillo recibiera por primera vez una etapa de L’Étape by Tour de France y expresó su expectativa de que la ciudad vuelva a ser sede de futuras ediciones.

El alcalde también reconoció el trabajo de las dependencias municipales que participaron en la organización, entre ellas Tránsito, con más de 230 elementos activos, así como las cuadrillas de Servicios Públicos e Infraestructura.

Enrique Esquerra, ganador absoluto de los 120 kilómetros, resaltó la organización del circuito, las condiciones de las calles y el ambiente que se vivió durante el recorrido por la capital sonorense.

En la entrega de premios también participaron Patricia Ruibal Zaragoza, presidenta del DIF Hermosillo; Óscar Gastélum Donnadieu, de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico; Ana Fernanda Cisneros Rodríguez, directora de Desarrollo Turístico; Rafael Cruz, del Instituto del Deporte de Hermosillo, e Íñigo Rodríguez, director comercial de L’Étape México.