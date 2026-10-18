El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, dio el banderazo de salida a L’Étape by Tour de France, competencia que reunió a mil 231 ciclistas nacionales e internacionales en la capital de Sonora, como parte del décimo aniversario del serial en México.

La salida se realizó en el Parque Madero, desde donde las y los participantes recorrieron vialidades y puntos emblemáticos de la ciudad. La competencia contempló tres distancias: 30, 67 y 120 kilómetros, dirigidas a ciclistas con distintos niveles de experiencia.

L’Étape by Tour de France celebra 10 años en México

Durante el arranque, Toño Astiazarán destacó la participación de deportistas provenientes de distintos estados del país y de otros lugares del mundo, y señaló que Hermosillo recibió a más de mil competidores en las tres categorías.

Como parte de la celebración por los 10 años de L’Étape México, el alcalde entregó un reconocimiento a Íñigo Rodríguez, director comercial del serial en el país, en representación de su director, Mario Mitrani.

Las rutas incluyeron el bulevar Hidalgo, la calle Reforma, el bulevar Colosio y su paso a desnivel, el bulevar Aquiles Serdán y el Estadio Fernando Valenzuela.

Hermosillo recibe a ciclistas en tres distancias

La competencia se dividió en las categorías Sprint, de 30 kilómetros; Ruta Corta, de 67 kilómetros, y Ruta Larga, de 120 kilómetros. De acuerdo con el Ayuntamiento, participaron ciclistas de 14 estados de México y de distintos países.

Para el desarrollo del evento, dependencias municipales coordinaron acciones de infraestructura, seguridad vial y limpieza. Desarrollo de Infraestructura atendió las condiciones de las rutas, mientras que Seguridad Pública y Tránsito resguardaron los recorridos y Servicios Públicos realizó labores de limpieza en las vialidades.

Al arranque también asistieron funcionarios municipales de las áreas de Desarrollo Económico, Turismo y Deporte, así como representantes de las organizaciones y empresas participantes.