La diputada de Morena, Ceci Vadillo Obregón, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de la Ciudad de México a organizar Fan Fests en las 16 alcaldías durante el Campeonato Concacaf W 2026, con el propósito de transmitir los partidos de la Selección Nacional Mexicana Femenil y dar mayor visibilidad a este deporte.

La propuesta busca replicar el modelo de espacios públicos, gratuitos y accesibles que se implementó durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero con un enfoque de igualdad de género y promoción del futbol practicado por mujeres.

Ceci Vadillo plantea Fan Fests en las 16 alcaldías para visibilizar el futbol femenil

El punto de acuerdo exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías, así como a las secretarías de Cultura, Mujeres y Deporte de la Ciudad de México, a valorar la organización de estos espacios para transmitir los encuentros de la Selección Mexicana durante el torneo, que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en Houston y Mansfield, Texas.

Ceci Vadillo, quien preside la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, señaló que el futbol femenil todavía enfrenta desigualdades frente al varonil, entre ellas una menor cobertura televisiva y digital, condiciones laborales menos favorables para las jugadoras y expresiones de violencia de género en medios de comunicación y redes sociales.

Esta desigualdad no es un fenómeno aislado del deporte, sino una expresión más de las brechas de género que persisten en distintos ámbitos de la vida pública. Garantizar que el fútbol femenil reciba el mismo trato institucional que el varonil es, por tanto, una acción concreta de política pública con perspectiva de género. Ceci Vadillo, diputada de Morena.

La legisladora también propuso que los Fan Fests incorporen campañas para visibilizar a las futbolistas y ofrecer referentes positivos a niñas y adolescentes, con el apoyo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Campeonato Concacaf W 2026 dará boletos al Mundial Femenino y a Juegos Olímpicos

El Campeonato Concacaf W 2026 reunirá a las ocho mejores selecciones de la región y otorgará cuatro boletos directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, además de definir las plazas de la región para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana Femenil debutará el 28 de noviembre ante Haití, en los cuartos de final. Este encuentro representa una oportunidad para avanzar en el torneo y acercarse al regreso de México a una Copa Mundial Femenina, competencia a la que no clasifica desde Canadá 2015.

El segundo resolutivo de la propuesta plantea que la Secretaría del Deporte de la Ciudad de México articule estas actividades con programas para fomentar la práctica del futbol entre niñas y mujeres, a fin de que el interés generado por el campeonato se traduzca en oportunidades de participación deportiva.

De esta manera, Ceci Vadillo busca que la transmisión de los partidos no se limite a la exhibición del torneo, sino que contribuya a ampliar la presencia del futbol femenil en los espacios públicos y a promover la participación de nuevas generaciones de deportistas.