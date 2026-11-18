Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, solicitará licencia a su cargo para buscar la gubernatura de Sonora “cuando los tiempos legales lleguen”.

El alcalde aseguró a medios que esperará al momento que marca la ley electoral para anunciar su licencia rumbo a las elecciones 2027.

“Tiempo al tiempo. Cuando los tiempo legales lleguen habremos de hacerlo de conocimiento de ustedes” Antonio Astiazarán

Antonio Astiazarán solicitará licencia para buscar gubernatura de Sonora

Antonio Astiazarán señaló que solicitará licencia a su cargo como alcalde de Hermosillo “cuando la ley lo obligue”.

Al término del evento de clausura de la Universidad de la Seguridad Pública donde se graduaron 60 nuevos elementos de seguridad, el alcalde señaló que dará a conocer la solicitud una vez que lleguen los tiempos legales.

Sin embargo, el alcalde panista ya fue nombrado como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad por el PRI y el PAN, por lo que cuenta con el respaldo de ambos partidos para la contienda electoral de 2027.

Antonio Astiazarán tiene el respaldo del PRI y PAN para 2027

Antonio Astiazarán fue respaldado por el PRI y PAN rumbo a las elecciones 2027, donde podría ser su candidato en una alianza electoral.

El pasado 5 de noviembre el PAN anunció que Antonio Astiazarán como su coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad para Sonora en 2027.

Por su parte, el PRI lo respaldó rumbo a las elecciones el pasado 13 de noviembre, al nombrarlo “defensor de Sonora”.