Murió Serge Enríquez Tolano, alcalde de Bácum, Sonora, tal como confirmó el ayuntamiento mediante un comunicado; se desconocen las causas de muerte.

De momento, la familia del alcalde de Bácum todavía no se ha pronunciado sobre la muerte de Serge Enríquez Tolano; sin embargo, diversos organismos y el gobernador de Sonora lamentaron su deceso.

Murió el alcalde de Bácum, Sonora, Serge Enríquez Tolano

El ayuntamiento de Bácum confirmó la muerte de su alcalde, Serge Enríquez Tolano, sin dar detalles sobre el deceso, como la fecha de la misma o sus causas.

Sin embargo y de manera extraoficial, se ha mencionado que Serge Enríquez Tolano murió víctima de complicaciones por dengue, este lunes 19 de enero, de un infarto cardiovascular.

Murió el alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano (Captura de pantalla)

Referente al proceso para designar al alcalde interino tras la muerte de Serge Enríquez Tolano, el ayuntamiento explicó en comunicado que será en cumplimiento del marco legal vigente.

Esto para dar continuidad a la administración de Serge Enríquez Tolano, que de momento se ha señalado quedaría a cargo del militante del Partido Verde, Juan de Dios Jacobi Cuevas.

La última aparición que compartió Serge Enríquez Tolano en Facebook fue una entrevista a medios de Sonora el 10 de enero, un día antes inauguró la cancha multifuncional en San José de Bácum.

Ayuntamiento de Bácum, Alfonso Durazo y más lamentan muerte de Serge Enríquez Tolano

El ayuntamiento de Bácum expresó sus sinceras condolencias a familia amistades de Serge Enríquez Tolano, así como a toda la comunidad, a quienes invitan a un momento de respeto por la memoria del alcalde.

Acorde con el comunicado, el ayuntamiento de Bácum señaló que la muerte de Serge Enríquez Tolano es una pérdida irreparable, debido a su vocación de trabajo y dedicación al bienestar de sus familias.

A las condolencias se sumó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien mediante sus redes sociales expresó que acompaña con todo su cariño y solidaridad a la familia de Serge Enríquez Tolano.

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral de Sonora y funcionarios sonorenses lamentaron la muerte del alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano.