De acuerdo con los reportes de medios locales, fue pasada la medianoche cuando un par de sujetos armados ejecutaron el ataque en contra del inmueble ubicado en la colonia Aquiles Serdán.

La madrugada del 16 de diciembre de 2025, un par de sujetos armados balearon la casa del alcalde de Yecapixtla, Morelos, acto por el cual causaron daños en ventanas y fachada del inmueble.

El ataque ocurrió en la colonia Aquiles Serdán, donde vecinos escucharon varias detonaciones alrededor de las 2 de la mañana, por lo que solicitaron el apoyo de policías municipales.

Sobre lo ocurrido, autoridades de Morelos informaron que no hubo personas lesionadas, pero sí se localizaron casquillos percutidos de los que se informó, corresponde a armas largas.

Debido a los hechos, se desplegó un operativo en la zona en el que participaron policías estatales y federales en busca de dar con la ubicación de los responsables, pero no se obtuvieron resultados.

En tanto, la casa del alcalde quedó bajo resguardo, mientras peritos realizaron el levantamiento de elementos que corresponde, para dar inicio a las investigaciones por los hechos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, abrió una carpeta de investigación y se analizan cámaras de seguridad cercanas y testimonios de vecinos, en busca de ubicar los responsables.

Balacera contra casa del alcalde de Yecapixtla es el segundo ataque en Morelos en un mes

La noche del 28 de noviembre de 2025 se registró un primer ataque armado en el estado de Morelos, en contra de una casa de un alcalde de la zona oriente de la entidad.

Se trató de una balacera contra el domicilio particular del presidente municipal de Tepalcingo, Morelos, Alfredo Sánchez Vélez, en la que tampoco se registraron heridos o pérdidas humanas.

Al igual que en Yecapixtla, los impactos se concentraron en la fachada y ventanas de la casa del alcalde, por lo que también se generó una intensa movilización a cargo de fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado en torno a la posibilidad de que los 2 ataques ocurridos en menos de un mes tengan alguna conexión entre ellos.