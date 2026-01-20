La tarde de este lunes 19 de enero se confirmó la muerte del alcalde de Bácum, en Sonora, Serge Enríquez Tolano.

Tras darse a conocer la muerte de Serge Enríquez Tolano, diversos funcionarios y organismos, como el gobernador Alfonso Durazo y el ayuntamiento de Bácum, lamentaron su deceso.

¿Quién fue Serge Enríquez Tolano? Alcalde de Bácum, Sonora

Serge Enríquez Tolano fue el alcalde de Bácum, Sonora, así como líder regional, productor de granos y hortalizas, y presidente del módulo 14 del Distrito de Riego del Río Yaqui.

Tal como destacó entre sus propuestas, Serge Enríquez Tolano buscaba la seguridad pública de Bácum, que declaró como un problema que aquejaba a la ciudadanía.

La tarde del lunes 19 de enero se dio a conocer la muerte de Serge Enríquez Tolano, lo que el ayuntamiento de Bácum declaró como una pérdida irreparable, debido a su dedicación con las familias del municipio.

¿Qué edad tenía Serge Enríquez Tolano?

De acuerdo con medios locales, Serge Enríquez Tolano murió a la edad de 57 años.

¿Quién era la esposa de Serge Enríquez Tolano?

El alcalde Serge Enríquez Tolano estaba casado con Valeria Marruffo Flores, presidenta del DIF de Bácum.

¿Serge Enríquez Tolano tenía hijos?

Se desconoce si Serge Enríquez Tolano tenía hijos.

¿Qué estudió Serge Enríquez Tolano?

Acorde con el sistema Saber Votar para las elecciones de 2024, Serge Enríquez Tolano continuaba sus estudios de preparatoria.

¿En qué trabajó Serge Enríquez Tolano?

Serge Enríquez Tolano fue electo como alcalde de Bácum, Sonora, en las elecciones de 2021 por Morena y aliados; y reelecto para dicho municipio en los comicios de 2024.

Durante su primer mandato, Serge Enríquez Tolano realizó diversas mejoras en el drenaje de Bácum, así como la implementación de plantas endémicas e invirtió en la capacitación de la policía municipal.

Asimismo, recibió un reconocimiento en 2022 de parte del Instituto de Mejores Gobernantes por su labor en la atención ciudadana, una encuesta que se realizó a nivel internacional.

Serge Enriquez Tolano participó en comités de seguridad pública, además de que promovió las soluciones para el sector agrícola y ganadero, como los del Valle del Yaqui.

Confirman muerte de Serge Enríquez Tolano, alcalde de Bácum, Sonora

Mediante comunicado, el ayuntamiento confirmó la muerte del alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano, sin dar información sobre su deceso, como causas o fecha.

Sin embargo y de manera extraoficial, Serge Enríquez Tolano murió por complicaciones de dengue, en un centro del IMSS-Bienestar este lunes 19 de enero 2026.

De momento no se ha confirmado dicha versión, ya que familiares no se han pronunciado sobre la muerte de Serge Enríquez Tolano.