Alfredo González Quiroz, alcalde de la comunidad de Tepeapulco, Hidalgo, murió en un accidente automovilístico.

De acuerdo con la información, Alfredo González Quiroz circulaba por la carretera que comunica los municipios de Tepeapulco y Cuautepec luego de repartir juguetes en una comunidad.

Muerte del alcalde de Tepeapulco, Hidalgo genera versiones sobre un posible atentado (Redes sociales)

Confirman muerte de alcalde de Tepeapulco, Hidalgo

Este viernes 26 de diciembre se confirmó la muerte del alcalde de Tepeapulco, Alfredo González Quiro, quien habría perdido la vida durante un accidente en el estado de Hidalgo.

Los reportes preliminares de seguridad vial señalaron que el vehículo en el que viajaba el alcalde perdió el control debido a la lluvia, chocó contra un arbol y volcó.

A través de un comunicado, el gobierno de Hidalgo informó que la escolta y el chofer de Alfredo González Quiroz resultaron lesionados y ya reciben atención médica.

Por otro lado, en el lugar del accidente se registró una alta presencia de elementos de seguridad y se investiga si el alcalde Tepeapulco, Hidalgo, pudo ser víctima de un atentado.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, confirmó el fallecimiento de Alfredo González Quiroz y expresó sus condolencias, solidaridad y respaldo a la familia del alcalde.