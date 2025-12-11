Ángeles Esquivel, de 24 años de edad, murió luego de recibir disparos de un policía de tránsito que sería su primo, aseguró el alcalde de Zitácuaro, Michoacán, Juan Antonio Ixtláhuac.

En conferencia de prensa, el alcalde de Zitácuaro señaló que el policía de tránsito que la persiguió y disparó contra ella ya fue identificado.

Asimismo, resaltó que se trata de un hombre relacionado con ella, pues es su primo quien provocó su muerte y lesionó a su novio, quien se encuentra hospitalizado.

Alcalde de Zitácuaro señala que policía de tránsito que disparó contra Ángeles Esquivel está prófugo

Juan Antonio Ixtláhuac, alcalde de Zitácuaro, señaló que Carlos Alberto Anaya, policía de tránsito comisionado de la policía estatal, se encuentra prófugo.

Fue Carlos Alberto Anaya, quien fue identificado como primo de Ángeles Esquivel por un trabajador de alumbrado del municipio, quien también es familiar de la joven asesinada.

“Me vengo dando cuenta, esto confirmado por la fiscalía, que el elemento que dispara a la chica es su primo, es decir, es su familiar este elemento que a propósito está prófugo y que es el que le disparó” Juan Antonio Ixtláhuac, alcalde de Zitácuaro

Resaltó que los informes señalan que el elemento de la policía de tránsito tomó su motocicleta para perseguir a Ángeles Esquivel y su novio sin que hubiera una orden para ello.

Por ello, aseveró que tanto la persecución como el ataque a su prima fue “a título personal” y reiteró que “el gobierno no dio ninguna indicación de ir por alguien, esto jamás había sucedido”.

Así fue el ataque a Ángeles Esquivel por parte de su primo; alcalde de Zitácuaro se compromete a apoyar en investigación

El alcalde de Zitácuaro compartió que, según elementos de tránsito, el novio de Ángeles Esquivel pasó en varias ocasiones cerca de un punto de revisión sobre Boulevard Suprema Junta Nacional Americana, pero viajaba solo.

Luego de un rato, el policía de tránsito Carlos Alberto decidió subir a su motocicleta y darle alcance, a pesar de que no hubo ninguna indicación de iniciar una persecución.

“Este elemento, Carlos Alberto Anaya, que venía comisionado de la policía estatal, es quién toma la motocicleta y va hacia la persona, es donde tienen el encuentro…más o menos así fueron las cosas. El gobierno municipal va a estar pendiente para que las cámaras indiquen muy bien cómo se dio esta situación y cómo fue desarrollándose este lamentable momento” Juan Antonio Ixtláhuac, alcalde de Zitácuaro

El alcalde resaltó que su gobierno está comprometido en brindar el apoyo en la investigación, por lo que señaló que se revisarán las cámaras de manera que se aclare la situación y se lleve a la justicia al responsable.

“Agarró su motocicleta y se puso a perseguir a una familiar, desconocemos las razones. No estaba ni en el lugar ni en el momento de un punto de revisión, es decir, no se dio el ataque en un punto de revisión”

En el mismo sentido, señaló que el ataque fue “a título personal” del elemento “y se debe de sancionar y se debe de exigir justicia.