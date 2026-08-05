La senadora con licencia Lorenia Valles sostuvo un encuentro con jóvenes representantes de cámaras empresariales de Sonora, donde destacó la importancia de la participación de las juventudes en la democracia, el desarrollo económico y el bienestar social.

Durante la reunión participaron empresarias y empresarios afiliados a AIMMGM, CANACO, CANIRAC, CANACINTRA, CMIC y COPARMEX, con quienes dialogó sobre el fortalecimiento de las MIPYMES y el emprendimiento juvenil.

En la Cuarta Transformación reconocemos a las y los jóvenes como agentes de cambio. ¿Qué significa esto? Que su participación es valiosa para la democracia, el desarrollo económico y el bienestar social. Nuestro compromiso es trabajar de la mano con ustedes, pues asumimos que no solo son el futuro de México, sino que ya están tomando las riendas del país. Lorenia Valles, senadora con licencia

Resalta la importancia de las MIPYMES para la economía

Lorenia Valles señaló que las MIPYMES representan el 99.8 por ciento de las empresas en México y el 97.7 por ciento de las que operan en Sonora, además de generar siete de cada diez empleos y aportar más de la mitad del Producto Interno Bruto.

Asimismo, destacó que 42 por ciento de los emprendimientos mexicanos son liderados por jóvenes, por lo que consideró indispensable fortalecer las oportunidades para este sector.

Las MIPYMES representan 99.8% de las empresas en México y 97.7% de las que operan en Sonora; generan siete de cada 10 empleos en el estado y en el país. Estos datos hablan de su importancia para la economía nacional y el bienestar de las familias, ya que aportan más de la mitad del producto interno bruto. Dicho sea de paso, 42% de los emprendimientos mexicanos son liderados por jóvenes. Lorenia Valles, senadora con licencia

Plan México y Plan Sonora impulsarán a las MIPYMES

La senadora con licencia afirmó que el Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles representan una oportunidad para fortalecer a las MIPYMES, mediante acciones como financiamiento, simplificación y digitalización de trámites, además de estímulos fiscales para mejorar su competitividad.

Las MIPYMES son esenciales para el cumplimiento de los objetivos del Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles; es fundamental seguir apoyándolas. Entre las metas del Plan México está el financiamiento al 30% de estas empresas, la simplificación y la digitalización de trámites, así como diferentes estímulos fiscales, lo cual contribuirá a su competitividad y crecimiento. Lorenia Valles, senadora con licencia

Además, la senadora con licencia, Lorenia Valles, invitó a las y los jóvenes empresarios a seguir vinculándose con el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora, con el propósito de consolidar cada vez mejores oportunidades de crecimiento para sus negocios.