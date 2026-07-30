Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro al interior de Palacio Nacional con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para reforzar el diálogo en torno al Plan México.

La presidenta de México destacó que, durante su encuentro el 29 de julio, el directivo le expresó que Grupo Banco Mundial tiene interés en participar en el Plan México.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La reunión entre Sheinbaum y Ajay Banga forma parte de la serie de contactos que la administración mantiene con actores globales para fortalecer la cooperación y atraer inversión estratégica al país.

Sheinbaum y Ajay Banga (Especial)

Ajay Banga se reunió con la titular de Energía en México

Al igual que Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, también sostuvo una reunión de trabajo con Ajay Banga para intercambiar perspectivas sobre justicia energética.

González Escobar señaló que durante el encuentro se reafirmó la importancia de impulsar estrategias que fortalezcan la infraestructura eléctrica del país y contribuyan a la seguridad del sector energético.

“Reafirmamos la importancia de impulsar estrategias que contribuyan a la seguridad de nuestro sector energético, consoliden la infraestructura eléctrica y acompañen el crecimiento económico con bienestar para el pueblo”. Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía

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